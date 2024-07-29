Silivri'de korkutan yangın! Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Temmuz 2024 14:39 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 15:17 - Güncelleme:

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Silivri Kınalı mevkiinde çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yangın nedeniyle D100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.