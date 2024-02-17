Sinan Oğan ve Zafer Partililer birbirine girdi! Sözleri ağır mı ağır

Zafer Partisi İstanbul adayı Azmi Karamahmutoğlu, geçen sene ittifakı sonlandıran Sinan Oğan'a "Zamanında sosyalistti" dedi. Bu sözlere sert ifadelerle karşılık veren Oğan, "Madem öyleydim beni neden destekledin?" ifadelerini kullandı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer ise Oğan'a "Kes!" yazdı.

Geçtiğimiz yıl seçimde Ümit Özdağ ile ATA İttifakı'nı kuran ve cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, 2. turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı almıştı. Oğan, bu gelişme sonrası Özdağ ile siyasi yolculuklarını tamamlamıştı.

"OĞAN'I TANIDIĞIMDA SOSYALİSTTİ"

Yerel seçimler öncesinde Zafer Partisi, Azmi Karamahmutoğlu'nu İstanbul'dan aday gösterdi. Karamahmutoğlu son açıklamasında, "Sinan Oğan’ın MHP’liliği milletvekili olmayla başlar. Geçmişinde ülkücülüğü, Türk milliyetçiliği yoktur. Onu tanıdığımda sosyalistti” dedi.

OĞAN'DAN SERT TEPKİ: BİZDEN GÜNAH GİTTİ

Bu açıklamalara zehir zemberek bir cevap veren Oğan ise "Azmi Karamahmutoğlu, önemli bir seçim arefesinde seçimlerde yüzde 5,2 oy almış birisinin tabanından oy alma çareleri aramak yerine sürekli bu kitleye iftira atarak siyaset kalibreni ortaya koyuyorsun! Daha önce şahsıma iftira attın ama Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile olan dostluğumuz ve seçimlerdeki beraberliğimiz yüzü suyu hürmetine cevap vermedim. Ama görüyorum ki ben cevap vermedikçe sen iftiralarına devam ediyorsun. Ve artık günah bizden gitti! İstanbul gibi aziz bir şehrimize Belediye başkan adayı olmuşsun ama utanmadan yalan konuşup, iftira atıyorsun. Güya sen beni tanıdığında ben sosyalistmişim! Sen beni ne zaman tanıdın Azmi Karamahmutoğlu?" dedi.

Azmi Karamahmutoğlu - Ümit Özdağ

HAYAT HİKAYESİNDEN ÖRNEKLER VERDİ

Oğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sen Mersin’de Meslek Yüksekokulu’nda okuduğunda ben İstanbul’da okuyordum o esnada tanışmadık. Rahmetle andığım İstanbul Ülkü Ocakları eski il başkanı Nihat Çetinkaya ile beraber 1988 yılında İstanbul’da Azerbaycan Derneği’ni kurup Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesi verdiğimizde tanışmış olamayız zira sen oralarda yoktun, yine rahmetle andığım Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Turan Yazgan hocamla beraberdim, 1989’da Türk Dünyası Atlasını ilk defa olarak ben hazırlamıştım orada da tanışmadık. Ben onların yanında Türk dünyası mücadelesi verdiğimde de tanışmadık. 1990 yılında Rus tankları Bakü’de katliam yaptığında Sovyetler Birliği İstanbul Başkonsolosluğu önüne şahsen 25 bin kişiyi yığıp mitinge liderlik ettiğimde de sen yoktun, orada da tanışmadık. Ardından Azerbaycan’a gittim orada da rahmetli Elçibey’in yanındaydım, orda da tanışmadık seninle.

"MADEM SOSYALİSTTİM NEDEN BENİ DESTEKLEDİN?"

Sonrasında Azerbaycan’da TIKA Temsilcisi olarak Türk dünyasına hizmet veriyordum ve üniversitede öğrenci yetiştiriyordum, orada da tanışmadık. 2000 yılında Türkiye’ye dönüp Ümit Özdağ ile ASAM’da çalışmaya başladım. Orada da tanışmadık. Yine sonrasında MHP’de Sn. Genel Başkana danışmanlık yaptım, sonrasında da mecliste MHP milletvekiliydim. Buralarda da tanışmadık. Seninle ilk buluşmamız 2015 yılında benim MHP Genel Başkan Adaylığım zamanında İstanbul’da bir ofiste oldu. O zaman bana genel başkan olursam seni partiye yeniden alıp almayacağım sormuştun ve ben de elbette partiden kopan herkesi toparlayacağım demiştim sen de beni desteklediğini ifade etmiştin. Madem ben sosyalisttim neden benimle görüştün ve desteklediğini ifade ettin?

Sinan Oğan

"KILIÇDAROĞLU SENİ BURUŞTURUP BİR KENARA ATTI"

Sonra seni en son Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir vekillik kapmak için HDP ile kolkola görmüştük. Kılıçdaroğlu kimlere kimlere vekillik verdi de seni kullanıp bir vekilliğe dahi layık görmeyip buruşturup bir kenara attı. Bir ara ATA ittifakı ve Zafer Partisi’ne oy verip oyunuzu heba etmeyin diyordun… En son seçimlerde şu an adayı olduğun Zafer Partisi’ne oy vermediğin gibi Türk Milliyetçilerini Zafer Partisi yerine CHP’ye oy vermeye çağırıp HDP ile kol kola girmeye davet ediyordun!

"BİZLERDEN TEK BİR OY BİLE ALAMAYACAKSIN"

Bu tiplerin ortak bir özelliği vardır. Ellerinde bir kantar olduğunu, herkesin ülkücülüğünü milliyetçiliğini tartabileceklerini sanıyorlar. Sözüm ona ‘en ülkücü onlar’ oysa ki Kılıçdaroğlu’nun arkasında dolandıklarında o kantarın kendilerini de tarttığını unutuyorlar. Öyleyse açıkça söyleyeyim İstanbul seçimlerinde durduk yere bize iftira atarak kaydedeceğiniz mesafe yok. Aksine ne Sinan Oğan Gönüllüleri’nden ne de Türkiye ittifaki Partisi üyelerinden ve hemşeri gruplarımızda tek bir oy dahi alamayacaksın! Ayrıca ömrünü Türk dünyasına hizmet mücadelesinde geçirmiş ve tüm bunları yapmak sosyalistlik, bir vekillik kapmak için Kılıçdaroğlun kuyruğunda HDP ile kolkola girmek milliyetçilik, ülkücülük öyle mi Azmi Karamahmutoğlu?"

OĞAN'A ZAFER PARTİSİ'NDEN TEK KELİMELİK SERT YANIT

Oğan'ın bu sert açıklamasına Zafer Partisi tarafından ise yeni bir açıklama geldi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tunçer'in Oğan'ın paylaşımını alıntılayıp "Kes!" yazdı.