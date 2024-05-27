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Sinan Oğan'dan 2028 mesajı: Türk sağını birleştiren bir aday olma hedefim var

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Recep Tayyip Erdoğan, 2028 Seçimleri, Sinan Oğan, Haber

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 genel seçimlerinde son kez aday olduğunu belirtirken gözler 2028'de çevrildi. Şimdiden kimlerin aday olacağı merak edilirken Sinan Oğan'dan açıklama geldi. Oğan, 'Türk sağını birleştiren aday' mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmayacağını açıkladığı 2028 seçimleri için Türkiye'nin kaderini değiştirecek olası isimlere şimdiden odaklandı.

Sinan Oğan'dan 2028 mesajı: Türk sağını birleştiren bir aday olma hedefim var - 1. Resim

14 Mayıs 2023'te yapılan seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı'ndan Sinan Oğan aday olmuştu. Elenen adaylar arasında olan Oğan, bir süredir sessizliğini korurken 2028 seçimlerine yönelik yaptığı açıklama dikkat çekti.

"TÜRK SAĞINI BİRLEŞTİRECEĞİM"

Oğan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gelecek Türkiye'sinde 2028'de inşallah sağı birleştiren ve sağın ortak adayı olacak bir çalışmayı başlatmış durumdayız. Ve inşallah gelecek Türkiye'sini Türk sağını birleştiren bir lider olarak bir araya getiren ve Türkiye'yi gelecek 10 yılda yönetecek bir isim olma hedefimiz var."

Düzenleyen:  - Gündem
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