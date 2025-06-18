Sınırda büyük hareketlilik! "Kaçmak yok" dediler yola çıktılar

İsrail'in İran'ın nükleer tesislere ve füze üslerine saldırmasıyla başlayan kanlı çatışmalar sonrası Türkiye'de yaşayan İranlılar akın akın ülkelerine dönüyor. Dönüş yolundaki İranlılar sınır kapısında şu mesajı verdi: Kimse kaçmadı, herkes ülkesine döndü. Mücadele etmeye devam edeceğiz.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar aralıksız sürüyor. İsrail ordusu, Tahran çevresine yönelik bir dizi hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Çatışma Türkiye-İran sınırında hareketliliğe neden oldu. İran hava sahasının uçuşlara kapatılmasıyla birlikte Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda özellikle İranlı yolcular yoğunluk oluşturdu.

Yetkililer, normal günlere kıyasla belirgin artış gösteren yoğunluğun büyük oranda İranlı yolculardan kaynaklandığını belirtti. Savaş ihtimaline rağmen geri dönmeyi tercih eden İranlılar ise kararlılık mesajları verdi.

"KİMSE KAÇMADI, GERİ DÖNDÜLER"

İranlı yolculardan Sevda Mokhtari, "İran'dan geliyorum. Tahran'da yaşananları haberlerden takip ediyorum. İranlılar, başka ülkelerde olsalar bile böyle bir durumda vatanlarına sahip çıkmayı biliyor. Pek çoğu geri döndü; kimse kaçmadı, herkes ülkesine dönerek İsrail'e karşı durmayı seçti. Savaş devam etse de bitse de ben İran'ın kazanacağına inanıyorum. Biz hiçbir zaman ülkemizi bırakıp gitmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

İZMİR'DEN İRAN'A DÖNÜYORLAR

Bir diğer İran vatandaşı ise, "Ben İranlıyım. İsrail'le savaşa girmek bizim tercihimiz değildi; bu savaşı başlatan onlar oldu. Savaş ne bizim için ne de onlar için iyi bir şey. Ama İsrail bizi bu sürecin içine zorla çekti. Yine de onlardan korkmuyoruz. Savaş bu şekilde devam ederse biz de mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir süredir Türkiye'de, İzmir'deydim. Şimdi İran'a dönüyorum. Çünkü orası benim memleketim ve gidip neler yaşandığını yerinde görmek istiyorum" dedi.