Sınırdan Türkiye'ye geçiş yapacaktı... Şüphe üzerine durdurulan otobüsten 939 bin dolar ele geçildi

Ukrayna'dan Türkiye'ye giriş yapma hazırlığındaki otobüsün koltuklarına gizlenmiş ve beyan edilmemiş 939 bin 800 dolar ele geçirildi. Köpükle koltukların ahşap tabanı arasına gizlenen paraya el kondu, olayla ilgili soruşturma aldı.

Edirne Kapıkule karşısındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısındaki denetim sırasında, beyan edilmemiş yaklaşık 939 bin 800 dolar ele geçirildi.

PARALARI KOLTUĞUN İÇİNE GİZLEMİŞLER

Ukrayna'dan Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelmekte olan Türk plakalı bir otobüs "Kaptan Andreevo" sınır kapısına geldi.

Türk vatandaşının kullandığı otobüste 28 yolcu beyan edecekleri nakit taşımadıklarını belirttiler. "Risk analizi" yöntemine göre otobüs, yolcu bölmesindeki koltuklarda alışılmadık yoğunlukların tespit edildi. Otobüs X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesine gönderildi.

Daha sonra yapılan fiziki kontrolde, koltuklardan dördünün sökülmesinin ardından, köpük ile koltukların ahşap tabanı arasına büyük miktarda banknotun (ABD doları) saklandığı metal bir kutu yerleştirildiği tespit edildi. Kurulan para biriminin toplam tutarı 939 bin 800 ABD doları olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakalanan paralara el konulurken Haskovo Bölge Dairesi - Svilengrad Bölge Savcılığı'nın denetimiyle soruşturma başlatıldı.