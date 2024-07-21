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Sinop'ta silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sinop&#039;ta silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var
Aile, Silahlı Kavga, Jandarma, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sinop'ta husumetli aileler birbirine girdi. Silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi kurşunların hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 hayatını kaybetti.

Akçabük köyünde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Vücutlarına kurşun isabet eden 3 kişi yaralandı.

 

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gökhan Karakullukçu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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