Sinop'ta silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var

Sinop'ta husumetli aileler birbirine girdi. Silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi kurşunların hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 hayatını kaybetti.

Akçabük köyünde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Vücutlarına kurşun isabet eden 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gökhan Karakullukçu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.