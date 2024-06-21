Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sivas'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var

Sivas'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole yuvarlandı. 31 yolcusu bulunan otobüste korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Otobüs, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sivas'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

31 yolcu taşıyan otobüste 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Dikkat çeken hareketler! Dolarda yeni bir yolculuk mu?Alım fırsatı verir mi? Altında yeni zirve hesapları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de korkunç olay! Moloz kavgasında bina yöneticisini öldürdü - GündemBina yöneticisini gözünü kırpmadan öldürdüAnkara'da can pazarı! Kazaya müdahale eden jandarma aracına minibüs çarptı, ölü ve yaralılar var - GündemAnkara'da can pazarı! Ölü ve yaralılar varTatilciler İzmir Selçuk sahillerini çöplüğe çevirdi! Temizlik ekipleri seferber oldu - GündemSahilleri çöplüğe çevirip gittilerMeteoroloji'den son tahminler... Kuvvetli rüzgara dikkat! 2 kente sarı kodlu uyarı - GündemKuvvetli rüzgara dikkat! 2 kente sarı kodlu uyarıDiyarbakır'daki anız yangınında ölen 2 kuzenin cenazesi defnedildi - GündemAnız yangınında ölen 2 kuzenin cenazesi defnedildiKan donduran görüntü! 8 başıboş köpek kediyi telef etti - Gündem8 başıboş köpek kediyi telef etti
Sonraki Haber Yükleniyor...