Sivas'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi, çok sayıda yaralı var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Sivas'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole yuvarlandı. 31 yolcusu bulunan otobüste korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlıkçılar ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Otobüs, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
31 yolcu taşıyan otobüste 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı