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    Sivas'taki bu köyü 15 yıl önce herkes terk etti! Nedeni oldukça ürkütücü

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Sivas’ın Şarkışla ilçesinde köyü cinlerin sardığı söylentisi köyün terk edilmesine neden oldu, 15 yıldır terk edilen köyde tek bir aile yaşamaya devam ediyor.

    Sivas&#039;taki bu köyü 15 yıl önce herkes terk etti! Nedeni oldukça ürkütücü
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü, 15 yıl önce köye cinlerin yerleştiği söylentileri üzerine köylü tarafından terk edildi. Adı cinli köye çıkan köyde 15 yıl önce 20 hane yaşarken köyde yaşayan tüm aileler köyü terk etti. Beş yıl önce ise Gültekin ailesi köye yerleşti. Söylentilere aldırmadan 5 yıldır köyde hayat süren aile söylentilerin doğru olduğuna inanmıyor. Köyde terk edilen haneler ise ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harabeye döndü.

    Sivas'taki bu köyü 15 yıl önce herkes terk etti! Nedeni oldukça ürkütücü

    "SÖYLENTİLERE DAİR HİÇBİR ŞEY GÖRMEDİM" 

    Beş yıldır ailesiyle birlikte köyde yaşayan Tülay Gültekin, söylentilere inanmadığını belirterek, “Burası 10 veya 15 yıldır boş bir halde bulunuyor, köyün neden terk edildiğini bilmiyorum. Bu köyün cinli olduğunu söyleyerek insanları korkutuyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Ben burada 5 yıldır yaşıyorum, söylentilere dair hiçbir şey görmedim” şeklinde konuştu.

    Sivas'taki bu köyü 15 yıl önce herkes terk etti! Nedeni oldukça ürkütücü

    "SÖYLENTİLER SÜRÜYOR" 

    Şarkışla'da esnaflık yapan Mehmet Bardak, köyle ilgili söylentilerin sürdüğünü belirterek, “Şarkışla ilçesinde yaşıyorum, buradan sık sık geçiyorum. Geçmişte burada 20 hane yaşıyordu, hepsi burayı tek etti. Şuan tamamen boş kaldığı için harabe bir şekilde yok oluyor. Halk arasında dolaşan söylentiler devam ediyor. Köyün yanından geçen yol Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlanıyor. Kimse buraya gelip gitmiyor, köy tamamıyla yol olaya terk edilmiş durumda” dedi.

    Sivas'taki bu köyü 15 yıl önce herkes terk etti! Nedeni oldukça ürkütücü

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    SivasKöy
    Haberler > Gündem > Sivas'taki bu köyü 15 yıl önce herkes terk etti! Nedeni oldukça ürkütücü
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