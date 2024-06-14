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Siverek’te 3 yılanın dansı görenleri şaşırttı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Siverek’te 3 yılanın dansı görenleri şaşırttı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 3 yılanın dansını görenler hemen telefonla o anı kayıt altına aldı. Vatandaşlar "İlk defa böyle bir şeye şahit oluyoruz" dedi.

Şanlıurfa’nın Siverek’e bağlı kırsal Keçiburcu Mahallesi'nde görenleri hem korkutan ve hem de şaşırtan anlar yaşandı. Köyde 3 yılanın dansı görenleri hayrete düşürdü.

"İLK KEZ ŞAHİT OLUYORUZ"

O anları cep telefonu kamerasına kaydeden vatandaşlar, "2 yılanın çiftleşme dansına çok şahit olduk ama 3 yılanın çiftleşme dansına ilk kez şahit oluyoruz" dedi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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