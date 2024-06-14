Siverek’te 3 yılanın dansı görenleri şaşırttı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Haziran 2024 11:48 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 11:59 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 3 yılanın dansını görenler hemen telefonla o anı kayıt altına aldı. Vatandaşlar "İlk defa böyle bir şeye şahit oluyoruz" dedi.