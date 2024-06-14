Siverek’te 3 yılanın dansı görenleri şaşırttı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 3 yılanın dansını görenler hemen telefonla o anı kayıt altına aldı. Vatandaşlar "İlk defa böyle bir şeye şahit oluyoruz" dedi.
Şanlıurfa’nın Siverek’e bağlı kırsal Keçiburcu Mahallesi'nde görenleri hem korkutan ve hem de şaşırtan anlar yaşandı. Köyde 3 yılanın dansı görenleri hayrete düşürdü.
"İLK KEZ ŞAHİT OLUYORUZ"
O anları cep telefonu kamerasına kaydeden vatandaşlar, "2 yılanın çiftleşme dansına çok şahit olduk ama 3 yılanın çiftleşme dansına ilk kez şahit oluyoruz" dedi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı