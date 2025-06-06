Siyasilerden art arda Kurban Bayramı paylaşımları

Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak edilirken, siyasilerden art arda bayram tebrik mesajları paylaşıldı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde bayram namazları kılınırken, camiler doldu taştı.

Siyasilerden de art arda bayram tebrik mesajları gelmeye başladı.

KURTULMUŞ: EN GÜÇLÜ MANEVİ ZAMANLARDAN BİRİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı, paylaşmanın, yakınlaşmanın, bereketin ve yardımlaşmanın en güçlü manevi zamanlarından biridir. Aynı sofrada buluşmanın, ortak duaya “âmin” demenin kıymetini hatırladığımız bu günlerde, gönüllerin huzurla dolduğu ve yaraların sarıldığı bir geleceğe duyduğumuz inancı tazeliyoruz.

Bayram sevincimize, Filistin’de süren zulmün ve acıların gölgesi düşmüş olsa da bu mübarek günlerin adaletin, merhametin ve insanlık onurunun yeniden filizlendiği, insanlık cephesinin kazandığı bir dünyanın habercisi olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Güzel ülkemizde esenlik, birlik ve kardeşlik adına daha fazla sorumluluk duygusu içinde hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Kurban Bayramı’nın getirdiği dayanışma iklimi, bizleri güzel günler göreceğimiz ortak geleceğimize daha da yaklaştırmalıdır. Tüm insanlığa selamet, ülkemize refah, bölgemize huzur; özellikle de mazlum coğrafyalara umut getirmesi dileğiyle Kurban Bayramımız mübarek olsun."

CEVDET YILMAZ'DAN BAYRAM PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı bayram paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Gazze’deki kardeşlerimiz başta olmak üzere, Kurban Bayramı’nın tüm mazlumlar için huzur getirmesini diliyor; hac farizasını yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin Cenab-ı Hak katında kabulünü niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."

YERLİKAYA: BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı bayram mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel halidir. Kardeşliktir, cömertliktir. Bir olmak, birlik olmak, halden anlamaktır. Sevdiklerine kavuşmak için yollara çıkacak tüm kardeşlerim… Lütfen dikkatli olun. Trafik kurallarına harfiyen uyun. Sağlıcakla gidip, afiyetle dönün. Vardığınız yuvalarınız şen, yolun sonu bayram olsun. Kurban Bayramımız Aziz Milletimize, başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirsin inşallah. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin, kutsal vatan toprağının dört bir yanında nöbet tutan tüm kahramanlarımızın ve milletimizin her bir ferdinin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."

BAKAN TUNÇ: HAYIRLI BAYRAMLAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı ile ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Bayramlar; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zamandır. Kurban Bayramı'nın milli birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğine, kardeşlik duygularımızı daha da artıracağına yürekten inanıyorum. Aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Bu güzel ve anlamlı günlerin mazlum coğrafyalarda akan kan ve gözyaşının durmasına, tüm insanlık için barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Hayırlı bayramlar."

BAKAN BAK: RABBİM BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ DAİM KILSIN

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise bayramla ilgili "Kurban Bayramı’mız mübarek olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın." paylaşımını yaptı.