Siyasilerden Süper Kupa tepkisi: Atatürk, ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir

30 Aralık 2023 10:18 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 10:35

2023 yılı Türk futbolu Suudi Arabistan'daki Süper Kupa kriziyle sona erdi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı, başlama düdüğüne dakikalar kala iptal edildi. Maç, Suudi yetkililerin skandal dayatmaları nedeniyle federasyon ve kulüplerin ortak kararıyla maç ertelendi. İki kulüp başkanı Mustafa Kemal Atatürk konusunda hiçbir pazarlık kabul etmeyeceklerini belirterek maça çıkmama kararı aldı. İki kafile de İstanbul'a geri döndü.

Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine Türkiye'den ve dünyadan tepkiler yükseldi. Siyasilerden peş peşe Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerine destek ve Atatürk paylaşımları yapıldı.

"ATATÜRK ÜLKEMİZİN KURUCU LİDERİ VE ORTAK DEĞERİDİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir" ifadelerini kullandı. Çelik, Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlara da teşekkür etti.

Süper Kupa'nın iptalinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Mustafa Kemal Atatürk görseliyle "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY TÜRKİYE'NİN ONURUNU KORUDU"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise onurlu duruşları nedeniyle Fenerbahçe ve Galatasaray'a teşekkür ederek, "Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi yönetimiyle Mustafa Kemal Atatürk üzerinden pazarlık yapanlara karşı Türkiye’nin onurunu korumuştur" şeklinde bir paylaşım yaptıktan sonra da "Tüm halkımızı, İstanbul’a dönüşlerinde Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla takımlarımızı karşılamaya davet ediyorum" diye çağrıda bulundu.

"İKİ TAKIM DA ŞAMPİYON İLAN EDİLSİN"

İYİ Parti lideri Meral Akşener de paylaşımında "Türk milletinin Atatürk sevgisini ölçmeye çalışanlara karşı Cumhuriyetimizin muhafızlığını yapan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

"Her Türk'e yakışanı yaptınız, hepimizi gururlandırdınız!" diyen Akşener, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel her iki takımın da Süper Kupa şampiyonu ilan edilmesi çağrısında bulundu.

BÜYÜKELÇİLİK SOKAĞI BAYRAK VE ATATÜRK POSTERLERİYLE DONATILDI

Yaşanan krizin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı ekipler Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği önüne Türk Bayrağı ve Atatürk posteri astı.

O anları sosyal medyadan paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerini kullandı.