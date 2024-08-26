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Söke'de korkutan yangın! Gökyüzü kara dumanlarla kaplandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Söke ilçesinde çöplerin ve atık malzemelerin bulunduğu arazide yangın çıktı. Gökyüzünün kara bulutlarla kaplanmasına neden olan yangın ekiplerin çalışmaları sonrası kontrol altına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir arazide bulunan çöpler ve atık malzemeler yanarken, gökyüzünü kara duman kapladı. Yangın, Gözbaşı yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın arazisinde bulunan çöpler ve hurdacıların bıraktığı atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Söke'de korkutan yangın! Gökyüzü kara dumanlarla kaplandı - 1. Resim

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

 Yangın kısa sürede büyürken, bölgeden çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Söke'de korkutan yangın! Gökyüzü kara dumanlarla kaplandı - 2. Resim

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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