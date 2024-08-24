SOLOTÜRK Ahlat semalarında! O anlar nefes kesti

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamaları dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesi semalarında gerçekleştirdiği gösteri nefesleri kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaptığı gösteri uçuşuyla adeta nefesleri kesti.

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamaları, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla devam ediyor. İlçenin Çarho mevkiinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağındaki alanda toplanan binlerce kişi gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK gösterisini heyecanla izledi. Kimi zaman alçak uçuş yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibi izleyenleri adeta mest etti.

Alanı dolduran binlerce vatandaş hem SOLOTÜRK gösterisini izledi hem de muhteşem anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.