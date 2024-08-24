Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > SOLOTÜRK Ahlat semalarında! O anlar nefes kesti

SOLOTÜRK Ahlat semalarında! O anlar nefes kesti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
SOLOTÜRK Ahlat semalarında! O anlar nefes kesti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamaları dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesi semalarında gerçekleştirdiği gösteri nefesleri kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaptığı gösteri uçuşuyla adeta nefesleri kesti.

SOLOTÜRK Ahlat semalarında! O anlar nefes kesti - 1. Resim

Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yılı kutlamaları, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla devam ediyor. İlçenin Çarho mevkiinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağındaki alanda toplanan binlerce kişi gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK gösterisini heyecanla izledi. Kimi zaman alçak uçuş yapan Türk Hava Kuvvetleri'nin tek F-16 ile gösteri yapan SOLOTÜRK ekibi izleyenleri adeta mest etti.

SOLOTÜRK Ahlat semalarında! O anlar nefes kesti - 2. Resim

Alanı dolduran binlerce vatandaş hem SOLOTÜRK gösterisini izledi hem de muhteşem anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gazze'de sağlık krizi! İlaçların yüzde 60'ı tükendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze'de sağlık krizi! İlaçların yüzde 60'ı tükendi - GündemGazze'de sağlık krizi! İlaçların yüzde 60'ı tükendiÇankırı’da yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktı - GündemÇankırı’da yıldırımın düştüğü ormanda yangın çıktıİstinat duvarı bir anda çöktü! 48 dairede tahliye başladı - Gündemİstinat duvarı bir anda çöktü! 48 dairede tahliye başladıMeteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak bekleniyor - Gündemİstanbul dahil 11 ilde sağanak bekleniyorÜç ilde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı - GündemÜç ilde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktıMHP'de istifa! 3 dönem vekillik yapan isim partiden ayrıldı - Gündem3 dönem vekillik yapan isim partiden ayrıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...