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SOLOTÜRK İstanbul semalarında gövde gösterisi yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki etkinlikler için hazırlanan SOLOTÜRK, İstanbul semalarında uçtu. SOLOTÜRK'ün çalışmalarından yansıyan görüntüler beğeni topladı.

İstanbul, Türkiye tarihinin en büyük zaferlerinden birinin bayramı için 30 Ağustos'a hazırlanıyor. SOLOTÜRK ekibi de İstanbul semalarında çalışmalarına devam etti.

SOLOTÜRK İstanbul semalarında gövde gösterisi yaptı - 1. Resim

SOLOTÜRK pilotlarının akrobasisi dikkat çekerken, gökyüzünden yansıyan görüntüler sosyal medyada beğeni topladı. Türkiye'nin gökyüzündeki akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün görüntüleri viral oldu.

SOLOTÜRK İstanbul semalarında gövde gösterisi yaptı - 2. Resim

Gökyüzünde adeta gövde gösterisi yapan ekip, İstanbullulara küçük bir resital izletti.

SOLOTÜRK İstanbul semalarında gövde gösterisi yaptı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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