Meteoroloji’nin turuncu kodla uyardığı Bartın’da şiddetli sağanak ve fırtına sonrasında son 15 saatte 27 ihbar yapıldı. İhbarların büyük kısmını sel ve su baskınları oluştururken, Kurucaşile ilçesinde 10 evin çatısı uçtu. Amasra ilçesinde ise belediye hoparlöründen vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları için anons ile uyarı yapıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kod vererek uyardığı Bartın’da sabah saat 06:00 sıralarında başlayan sağanak ve fırtına nedeniyle Bartın İl merkezi, Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde sel meydana geldi.

Seller nedeniyle yollar ve tarım arazileri su içerisinde kaldı. Saatte hızı 10 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle de birçok binanın çatısı uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi.

Son 15 saatte 27 ihbar! Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü, dalga boyu 14 metreyi aştı… Bartın’dan belediyeden ‘Dışarı çıkmayın’ anonsu

15 SAATTE 27 İHBAR

Bartın Valiliği, son 15 saat içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne merkezden 13, Amasra’dan 12, Kurucaşile’den 2 olmak üzere toplam 27 ihbar alınarak ilgili kurumlara yönlendirildiğini açıkladı. İhbarların 14'ünün sel ve su baskını, 12'sinin ise çatı hasarı/uçması ihbarları olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Kuruluşlarımız görev ve sorumluluk alanları kapsamında toplam 176 araç, 566 personel, 10 gönüllü, 65 iş makinesi ve 13 motopomp ile çalışmalarını sürdürmektedir'' denildi.

Son 15 saatte 27 ihbar! Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü, dalga boyu 14 metreyi aştı… Bartın’dan belediyeden ‘Dışarı çıkmayın’ anonsu

TARIM ALANLARINI SU BASTI

Öte yandan Bartın'da sağanağın ardından Arıt Deresi'nin debisinin yükselmesiyle tarım alanları sular altında kaldı, Düzce'de bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Merkeze bağlı Arıt köyünden geçen derenin Çöme Boğazı mevkisinde sular yükseldi. Dere taşma noktasına gelirken, köyde bazı tarım alanları sular altında kaldı. Şiddetli akan derenin taşıdığı toprak nedeniyle Bartın Irmağı'nın rengi de kırmızıya döndü.

Son 15 saatte 27 ihbar! Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü, dalga boyu 14 metreyi aştı… Bartın’dan belediyeden ‘Dışarı çıkmayın’ anonsu

10 EVİN ÇATISI UÇTU

Bartın'da sağanak dışında fırtına da hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Bartın-Kastamonu kara yolunun farklı noktalarında ağaçlar devrildi, trafik bir süre aksadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu ağaçlar yoldan kaldırıldı. Fırtına sebebiyle Kurucaşile ilçesinde bazı kafeteryaların ve köylerde yaklaşık 10 evin çatısı uçtu.

Son 15 saatte 27 ihbar! Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü, dalga boyu 14 metreyi aştı… Bartın’dan belediyeden ‘Dışarı çıkmayın’ anonsu

BELEDİYEDEN UYARI ANONSU

Bartın-Kastamonu kara yolu Çakraz köyü mevkisinde yolda oluşan su birikintisi, iş makineleriyle kanal açılarak giderildi. Amasra ilçesinde de belediye hoparlöründen yapılan anonsta fırtına nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

Son 15 saatte 27 ihbar! Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü, dalga boyu 14 metreyi aştı… Bartın’dan belediyeden ‘Dışarı çıkmayın’ anonsu

BAKAN KURUM DA UYARMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum da dün yaptığı açıklamada 10 il için turuncu kodlu uyarı verildiğini belirterek uyarmıştı.

Bakan Kurum “İstanbul, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Düzce için kuvvetli yağışlara karşı turuncu kodlu uyarı yapıldı. Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyor. Yağışların devam ettiği süre boyunca vatandaşlarımızın da meteorolojik uyarıları yakından takip ederek muhtemel olumsuzluklara karşı daha dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz” demişti.

Son 15 saatte 27 ihbar! Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü, dalga boyu 14 metreyi aştı… Bartın’dan belediyeden ‘Dışarı çıkmayın’ anonsu

DALGALARIN BOYU 14 METREYE ULAŞTI

Amasra ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Denizde zaman zaman boyu 7 metreyi aşan dalgalar oluşurken, kayalıklara çarpan dalgaların boyu 14 metreye ulaştı. Dalgalar nedeniyle polis sahil kenarına emniyet şeridi çekerek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Son 15 saatte 27 ihbar! Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü, dalga boyu 14 metreyi aştı… Bartın’dan belediyeden ‘Dışarı çıkmayın’ anonsu

BİR GÜNDE 4 MEVSİM

Sabah saatlerinde sağanak yağışın ve şiddetli fırtınanın etkili olduğu ilçede öğlen saatlerinde ise güneş açtı. Öğle saatlerinden itibaren ise hava sıcaklığı yükselerek, sabah 11 derece olan sıcaklık öğen 15 dereceye ulaştı.

Son 15 saatte 27 ihbar! Çatılar uçtu, ağaçlar söküldü, dalga boyu 14 metreyi aştı… Bartın’dan belediyeden ‘Dışarı çıkmayın’ anonsu

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Bartın Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıBartın

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