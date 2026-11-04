Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Etkin pişmanlıktan yararlandı... Emir Sarıgül tahliye oldu!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Etkin pişmanlıktan yararlandı... Emir Sarıgül tahliye oldu!
Başlık ResmiEtkin pişmanlıktan yararlandı... Emir Sarıgül tahliye oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Mustafa Sarıgül soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan ve ardından da etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olan Emir Sarıgül, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Kaydet
|

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Abdurrahman Emir Sarıgül, 18 Ekim'de avukatıyla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheli daha tutuklandı
GÜNDEM

Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme! 4 şüpheli daha tutuklandı

TAHLİYE OLDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarıgül, 21 Ekim'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Abdurrahman Emir Sarıgül, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.