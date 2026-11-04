Etkin pişmanlıktan yararlandı... Emir Sarıgül tahliye oldu!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Mustafa Sarıgül soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan ve ardından da etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olan Emir Sarıgül, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Abdurrahman Emir Sarıgül, 18 Ekim'de avukatıyla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.
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TAHLİYE OLDU
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarıgül, 21 Ekim'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Abdurrahman Emir Sarıgül, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.