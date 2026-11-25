Bulgaristan'da Hollanda'dan Türkiye'ye yaban mersini taşıyan bir TIR'da yapılan aramada 39 kilo 489 gram kokain ele geçirildi. Sürücü kabininin farklı bölümlerine gizlenen uyuşturucuya el konulurken Türk vatandaşı tır sürücüsü A.Y. tutuklandı.

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Bulgaristan'ın Vidin kentinde gümrük ekipleri, yabancı plakalı bir TIR'ı durdurdu.

Hollanda'dan Türkiye'ye yaban mersini taşıdığı belirlenen TIR'da yapılan ilk incelemede streç filme sarılmış şüpheli paketler bulundu.

35 PAKET KOKAİN ÇIKTI

Detaylı arama yapılmak üzere Gümrük Müdürlüğüne götürülen aracın sürücü kabininin farklı bölümlerinde gizlenmiş 35 paket bulundu.

Yapılan incelemede paketlerdeki maddenin kokain olduğu tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 39 kilo 489 gram 73 miligram olduğu açıklandı.

Gözaltına alınan Türk vatandaşı TIR sürücüsü A.Y. tutuklandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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