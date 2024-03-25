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Son Hatay anketi! 13 ilçeden sonuçlar geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son Hatay anketi! 13 ilçeden sonuçlar geldi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçime günler kala sık sık adaylık tartışmalarıyla gündeme gelen Hatay'dan son anket sonucu geldi. Optimar'a göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını yüzde 48.9 ile AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk alıyor. Kentteki 13 ilçeden de sonuçlar geldi.

Yerel seçimlere sayılı gün kala Optimar Araştırma, adaylık tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Hatay için yaptığı anket çalışmasının sonucunu yayınladı.

BÜYÜKŞEHİRDE AK PARTİ ÖNDE

Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, büyükşehir başkanlığını AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'ün yüzde 48.9 ile alacağını söyledi.

AK Parti - Mehmet Öntürk yüzde 48.9

CHP - Lütfü Savaş yüzde 39

TİP - Gökhan Zan yüzde 5.1

Yeniden Refah Partisi - Nuri Parlak yüzde 1.7

Diğer - yüzde 5.2

 

 

Son Hatay anketi! 13 ilçeden sonuçlar geldi - 1. Resim

ALTINÖZÜ

AK Parti - Rıfat Sarı yüzde 61.4
CHP - Erol Mengüç yüzde 25.5
Zafer Partisi - Osman Yılmaz yüzde 5.8

Yeniden Refah - Mahmut Şan yüzde 4.9
Diğer - yüzde 2.6

ANTAKYA

AK Parti - İbrahim Naci Yapar yüzde 62.5
CHP - Hüseyin Aksoy yüzde 27.9
Yeniden Refah - Şaban Doğru yüzde 3.2

ARSUZ

CHP - Sami Üstün yüzde 60.3
AK Parti - Değer Tultak yüzde 23
TİP - Şeref Karayün yüzde 9.3

BELEN

MHP - İbrahim Gül yüzde 69.1
CHP - Ömer Sağlam yüzde 20.4
İyi Parti - Raşit Özuğur yüze 3.3

DEFNE

CHP - H. İbrahim Özgün yüzde 33.8
TKP - Hizam Hasırcı yüzde 29.1
AK Parti - Gökhan Köse yüzde 15.9
TİP - Mehmet Güzelyurt 11.4

HASSA

AK Parti - Selahattin Çolak yüzde 48.8
BBP - Mhemet Karataş yüzde 23
İyi Parti Yusuf Perişan yüzde 18.9
Diğer yüzde 9.4

İSKENDERUN

AK Parti - Mehmet Dönmez yüzde 53.4
CHP - Mehmet Duduoğlu yüzde 31.4
İyi Parti - Nazmi Ceylan yüzde 6.2

KIRIKHAN

AK Parti - Ömer Erdal Çelik yüzde 57.1
Yeniden Refah - Şeref Vardı yüzde 33.6
CHP - Zeynep Sağıroğlu yüzde 5.3

KUMLU

BBP- İbrahim Paç yüzde 45.2
MHP - Mehmet Deli tüzde 34.2
CHP - Ali Çimer yüzde 14.4

PAYAS

AK Parti - Bekir Altan yüzde 56.6
Saadet Partisi Recep Baysal yüzde 32
CHP Mehmet Yılmaz yüzde 8

REYHANLI

AK Parti A. Selman Yumuşak yüzde 54.4
CHP Fevzi Suvaroğlu yüzde 31.2

SAMANDAĞ

TİP Emrah Karaçay yüzde 51.7
CHP S. Bedir Abacı yüzde 41.3

YAYLADAĞ

AK Parti Mehmet Yalçın yüzde 67
Yeniden Refah Ahmet Sağlam yüzde 29.9
CHP Mehmet Kalabaz yüzde 2.9

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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