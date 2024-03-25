Son Hatay anketi! 13 ilçeden sonuçlar geldi

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mart 2024 08:53 - Güncelleme: 25 Mart 2024 09:08 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Seçime günler kala sık sık adaylık tartışmalarıyla gündeme gelen Hatay'dan son anket sonucu geldi. Optimar'a göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını yüzde 48.9 ile AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk alıyor. Kentteki 13 ilçeden de sonuçlar geldi.