Son seçim anketi Antalya'dan! AK Parti ile CHP arasında büyük fark var

MAK Araştırma, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yönelik son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre; AK Parti'nin adayı Hakan Tütüncü yüzde 41 ile birinci olurken, CHP'nin adayı Muhittin Böcek ise yüzde 34 ile ikinci oldu.

Türkiye yerel seçimlere doğru giderken araştırma şirketleri de anketlere hız verdi. Son anket ise MAK Araştırma'dan geldi.

ANTALYA'DA AK PARTİ İLE CHP ARASINDA FARK BÜYÜK

23 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında 1.910 kişiyle yapılan ankette "Bu pazar bir yerel seçim olsa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?" diye soruldu. Ankette AK Parti'nin adayı Hakan Tütüncü ile CHP'nin adayı Muhittin Böcek arasında büyük fark oluştu.

ARADAKİ FARK YÜZDE 7

Ankete katılanların yüzde 41'i Hüseyin Tütüncü'yü seçerken, yüzde 34'ü ise Muhittin Böcek'ten yana oyunu kullandı. Böylece AK Parti ile CHP arasındaki fark yüzde 7 oldu.

Antalya anketine göre oy sıralaması şöyle:

(AK Parti) Hakan Tütüncü | %41

(CHP) Muhittin Böcek | %34

(İYİ Parti) Nesrin Ünal | %7

(DEM Parti) Kemal Bülbül | %7

(Zafer Partisi) Oğuz Ersöz | %2

(YRP) Ümit Özkurt | %1.5

Diğer Adaylar | %2.5

Kararsız/Cevap Yok | %5