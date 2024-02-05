Kuyuya düşen çocuk için nefes kesen operasyon! İtfaiye eri gözyaşlarına boğuldu

Burdur'un Bucak ilçesinde 3 yaşındaki çocuk oyun oynarken sondaj kuyusuna doldurulan çakılların çökmesi sonucunda babasına ait 5 metre derinlikteki kuyuya düştü. Bebek, halatla ayaklarından bağlanıp baş aşağı kuyuya sarkıtılan itfaiye eri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Minik Rabia'yı kurtaran itfaiye eri ise çalışma sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Bugün saat 13.30 sıralarında Dutalan köyü Sığındı mevkiinde 3 yaşındaki Rabia Ş. isimli kız çocuğu oyun oynadığı sondaj kuyusuna doldurulan çakılların çökmesi sonucunda kuyuya düştü.

HALATLA GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Bucak Belediye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık olarak 4 metre kuyuya düştüğü öğrenilen 3 yaşındaki Rabia, ayaklarından halatla bağlanıp sondaj kuyusuna sarkıtılan bir itfaiye eri tarafından düştüğü yerden güçlükle çıkartılabildi.

İTFAİYE ERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Küçük çocuk kuyudan çıkartıldıktan sonra olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan minik Rabia hastaneye sevk edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Minik Rabia'yı ayaklarından halatla bağlanarak girdiği kuyudan çıkartan itfaiye eri Safa Damar ise kurtarma çalışması sonrası gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.