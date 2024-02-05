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    • Kuyuya düşen çocuk için nefes kesen operasyon! İtfaiye eri gözyaşlarına boğuldu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Burdur, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Burdur'un Bucak ilçesinde 3 yaşındaki çocuk oyun oynarken sondaj kuyusuna doldurulan çakılların çökmesi sonucunda babasına ait 5 metre derinlikteki kuyuya düştü. Bebek, halatla ayaklarından bağlanıp baş aşağı kuyuya sarkıtılan itfaiye eri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Minik Rabia'yı kurtaran itfaiye eri ise çalışma sonrası gözyaşlarına boğuldu.

    Bugün saat 13.30 sıralarında Dutalan köyü Sığındı mevkiinde 3 yaşındaki Rabia Ş. isimli kız çocuğu oyun oynadığı sondaj kuyusuna doldurulan çakılların çökmesi sonucunda kuyuya düştü.

    HALATLA GÜÇLÜKLE KURTARILDI

    Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Bucak Belediye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık olarak 4 metre kuyuya düştüğü öğrenilen 3 yaşındaki Rabia, ayaklarından halatla bağlanıp sondaj kuyusuna sarkıtılan bir itfaiye eri tarafından düştüğü yerden güçlükle çıkartılabildi.

    Kuyuya düşen çocuk için nefes kesen operasyon! İtfaiye eri gözyaşlarına boğuldu

    İTFAİYE ERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Küçük çocuk kuyudan çıkartıldıktan sonra olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan minik Rabia hastaneye sevk edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Minik Rabia'yı ayaklarından halatla bağlanarak girdiği kuyudan çıkartan itfaiye eri Safa Damar ise kurtarma çalışması sonrası gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kuyuya düşen çocuk için nefes kesen operasyon! İtfaiye eri gözyaşlarına boğuldu

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Burdur
    Haberler > Gündem > Kuyuya düşen çocuk için nefes kesen operasyon! İtfaiye eri gözyaşlarına boğuldu
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