Soruşturmayı sızdıran savcı tutuklandı! Suçu, rüşvete aracılık ve örgüte yardım!

Yargı kararlarına müdahale soruşturması kapsamında HSK tarafından açığa alınan Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G., "rüşvete aracılık" ve "örgüte yardım" suçlarından tutuklandı. B.G.'nin, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasına ilişkin bilgileri menfaat karşılığında önceden sızdırdığı iddia ediliyor.

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İstanbul'da, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yargı kararlarına müdahale konulu soruşturmada, geçtiğimiz günlerde HSK kararıyla açığa alınan ve hakkında soruşturma izni verilen, daha önce İstanbul’da görev yapan Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G. hakkında karar verildi.

SAVCI TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcısı B.G., "rüşvete aracılık" ve "örgüte bilerek yardım etme" suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINA MENFAAT KARŞILIĞI BİLGİ VERMİŞ

B.G.'nin, 2022 yılında Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'ye, menfaat karşılığında soruşturmaya ilişkin önceden bilgi verdiği de dosyadaki iddialar arasında yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. 2022-2024 yılları arasında çeşitli adliyelerde görülen dava ve soruşturmalara örgütlü şekilde müdahale edildiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında 8 şüpheli tutuklanmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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