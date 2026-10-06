Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Soruşturmayı sızdıran savcı tutuklandı! Suçu, rüşvete aracılık ve örgüte yardım!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Soruşturmayı sızdıran savcı tutuklandı! Suçu, rüşvete aracılık ve örgüte yardım!
Başlık ResmiSoruşturmayı sızdıran savcı tutuklandı! Suçu, rüşvete aracılık ve örgüte yardım!

Yargı kararlarına müdahale soruşturması kapsamında HSK tarafından açığa alınan Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G., "rüşvete aracılık" ve "örgüte yardım" suçlarından tutuklandı. B.G.'nin, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasına ilişkin bilgileri menfaat karşılığında önceden sızdırdığı iddia ediliyor.

Kaydet
|

İstanbul'da, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yargı kararlarına müdahale konulu soruşturmada, geçtiğimiz günlerde HSK kararıyla açığa alınan ve hakkında soruşturma izni verilen, daha önce İstanbul’da görev yapan Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G. hakkında karar verildi.

SAVCI TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcısı B.G., "rüşvete aracılık" ve "örgüte bilerek yardım etme" suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ÖNERİLEN HABERLER
İstanbul
GÜNDEM

İstanbul'da yargı süreçlerine müdahale iddiası: 5 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINA MENFAAT KARŞILIĞI BİLGİ VERMİŞ

B.G.'nin, 2022 yılında Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi'ye, menfaat karşılığında soruşturmaya ilişkin önceden bilgi verdiği de dosyadaki iddialar arasında yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. 2022-2024 yılları arasında çeşitli adliyelerde görülen dava ve soruşturmalara örgütlü şekilde müdahale edildiği iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında 8 şüpheli tutuklanmıştı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.