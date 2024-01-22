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Sosyal medyada viral olmuştu, drone videosunun aslı ortaya çıktı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Sevda Altunbaş
Sosyal medyada hızla yayılan bir video herkesin dikkatini çekmişti. Görüntülerde İstanbul semaları üzerinde yüzlerce drone ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) eleştiren yazılar yer almıştı. O videonun aslı ortaya çıktı, işte detaylar...
İstanbul’da İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmeti veren İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT’ye ait bazı otobüslerin bozulmasını eleştiren bir cümlenin gökyüzüne dronelar ile yansıtıldığı anlara ait video sosyal medyada hızla yayıldı. Yüzlerce drone kullanıldığı görülen videoda gökyüzüne; “CHP’li İBB günde 1.850 otobüs arızası ile İstanbul’u, dünyada aynı anda en çok otobüs bozulan şehir yaptı” ifadeleri yansıtıldı.
VİDEO GERÇEK DEĞİLMİŞ
Sosyal medyada viral olan videonun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Görüntülerin iki bilgisayar programı ile 45 dakikalık bir çalışma sonucu yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan görüntülerin gerçek olduğunu zanneden çok sayıda isimin kendi hesaplarından paylaşmaları dikkat çekti.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi