Sosyal medyada viral olmuştu, drone videosunun aslı ortaya çıktı

22 Ocak 2024 09:14 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 09:28

İstanbul’da İBB'ye bağlı toplu taşıma hizmeti veren İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT’ye ait bazı otobüslerin bozulmasını eleştiren bir cümlenin gökyüzüne dronelar ile yansıtıldığı anlara ait video sosyal medyada hızla yayıldı. Yüzlerce drone kullanıldığı görülen videoda gökyüzüne; “CHP’li İBB günde 1.850 otobüs arızası ile İstanbul’u, dünyada aynı anda en çok otobüs bozulan şehir yaptı” ifadeleri yansıtıldı.

VİDEO GERÇEK DEĞİLMİŞ

Sosyal medyada viral olan videonun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Görüntülerin iki bilgisayar programı ile 45 dakikalık bir çalışma sonucu yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan görüntülerin gerçek olduğunu zanneden çok sayıda isimin kendi hesaplarından paylaşmaları dikkat çekti.