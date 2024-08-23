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Soykırımcı İsrail Gazze'de 15 Filistinliyi daha katletti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Soykırımcı İsrail Gazze&#039;de 15 Filistinliyi daha katletti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Katil İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli daha hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü katliamlarda 40 binden fazla sivil Filistinli öldürüldü.

Katil İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli öldürülürken, bazı kişiler de yaralandı.

Nasır Tıp Kompleksi'nden bir yetkili, katil İsrail'in sabah saatlerinden itibaren kente düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesinin hastaneye ulaştığını söyledi.

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Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Refah'ta şehir merkezindeki El-Avde Camii yakınındaki evleri ve binaları yeniden bombaladığını İsrail askeri buldozerlerinin de kentteki Doğu Mezarlığı'nı yıkmaya başladığını dile getirdi.

Görgü tanıkları, İsrail topçusunun Refah şehrinin batısındaki bölgeleri bombaladığını, bombalamanın Tel es-Sultan mahallesine odaklandığını ve bunun büyük bir yıkıma yol açtığını ifade etti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise El-Avde Hastanesi'nden bir yetkili, Nusayrat kampının kuzeyinde Sıyam ailesine ait bir evin insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

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Gazze Sivil Savunma Servisi de Bureyc Mülteci Kampında yakacak odun toplayan iki gencin hedef alınması sonucu bir Filistinlinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu ayrıca Gazze şehrinin güneyindeki Ez-Zeytun mahallesinde sivil yerleşim binalarını havaya uçurdu; ayrıca Gazze Üniversitesi yakınındaki 8. Cadde, El-Musallebe bölgesi ve mahallenin güneyindeki Devlet kavşağı civarındaki askeri araçlardan gelen yoğun silah sesleri arasında tarım arazilerini bombaladı ve buldozerlerle yıktı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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