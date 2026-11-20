Sözcü TV'ye yönelik yürütülen FETÖ-PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Sıdalı, eski Sözcü Medya Grubu Genel Müdürü Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı bulunan Burak Akbay'a yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözcü Televizyonunun sahibi Burak Akbay hakkında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Funda Sıdalı, Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifadelerine başlanması bekleniyor.

Sözcü TV soruşturmasında 4 kişi adliyeye sevk edildi

KAYYIM ATANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

PARA TRANSFERLERİ GÜNDEMDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın, şüpheli Burak Akbay'ın yurt dışındaki banka hesaplarından Estetik Yayıncılık A.Ş. ile Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye para aktardığı iddiası üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Burak Akbay

BURAK AKBAY HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma dosyasında, Burak Akbay hakkında 2016 yılında "terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla işlem yapıldığı, 27 Eylül 2017'de ise hakkında iddianame hazırlandığı belirtildi. Akbay hakkında yakalama kararının bulunduğu da kaydedildi.

Daha önce hazırlanan iddianamede, Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaç ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi'ni faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu yönündeki iddialara yer verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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