Sözcü TV’ye TMSF tarafından kayyım atandı. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltına alınırken polis ekipleri kanalda arama yapıyor. Öte yandan kayyım atandığı anlarda TV ekranından “Türkiye'nin Yıldızları” programının ekrana gelmesi dikkat çekti.

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Sözcü TV'ye sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Mahkeme kararıyla binada polis ekipleri binada arama yaparken çevrede güvenlik önlemleri alındı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖZALTINDA

Sözcü yayın grubuna ait Sözcü TV ve İnternet sitesine kayyım atanırken, Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanmadığı öğrenildi. Öte yandan Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı ve Sözcü TV Eski Genel Müdürü Asım Aygül'ün de gözaltına alındığı belirtildi.

Polis ekipleri şirket binasında arama yaparken, çalışanların ise bir süre sonra içeri girmesine izin verildi.

Sözcü TVde yayının kesildiği an! Tartışma programından belgesele geçildi

TARTIŞMA PROGRAMINDAN BELGESELE...

Öte yandan kayyım atandığı anlarda kanalın yayın akışı durduruldu. O anlarda ekrana Ekrem Açıkel'in sunduğu, İbrahim Kahveci, Fikret Bila, İsmail Saymaz ve İlhan Cihaner'in fon vurgununun tartışıldığı programın tekrarı veriliyordu.

Akışın durdurulmasıyla ekrana "Türkiye'nin Yıldızları" belgeseli verildi. Kanalda Erken Oğur'un eseri dinletildi.

Sözcü TVde yayının kesildiği an! Tartışma programından belgesele geçildi

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