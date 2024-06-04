Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > SPK uzman yardımcılığı sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında gözaltılar başladı

SPK uzman yardımcılığı sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında gözaltılar başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
SPK uzman yardımcılığı sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında gözaltılar başladı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2015 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı soruşturmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ üyelerince  2015 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı öncesinde erişilen soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından bu kapsamda soruşturma başlatıldı.

SPK uzman yardımcılığı sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında gözaltılar başladı - 1. Resim

BYLOCK'TA KODLAMA YÖNTEMİ

FETÖ'nün "çalışma evleri"ne yönelik yapılan araştırmada, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" yazışma içeriklerinde genel olarak "dua" kodlaması ile sınav öncesi soruların çalışma evlerine getirildiği, soruların verileceği kişilerin de konuşulup belirlendiği anlaşıldı.

Soruların dağıtımında ise dikkati çekmemesi için üniversitelerden mezuniyet derecelerine göre yüksek ya da düşük puan alınacak şekilde soruların dağıtımına dikkat edildiği belirlendi.

SPK uzman yardımcılığı sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında gözaltılar başladı - 2. Resim

BYLOCK YAZIŞMA İÇERİKLERİ İNCELENDİ

Bunun üzerine sınava giren kişilerin cevap kağıtlarına ilişkin olağandışılık raporunda adı geçen 18 şüpheli ile ByLock yazışma içerikleri incelenmesi sonucunda sınav sorularını verdiği tespit edilen 20 şüpheli olmak üzere 38 şüphelinin Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
AYM, rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Namazdan çıktı, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada - GündemNamazdan çıktı, silahlı saldırıya uğradıAYM, rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etti - Gündem"Cumhurbaşkanının rektör ataması yasaya aykırı"Bursa Orhaneli'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor - GündemBursa'da orman yangını!Erzincan İliç'te toprak altında kalan işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı - Gündemİliç'te toprak altında kalan 1 işçinin daha cesedi bulunduFatih'te suç makineleri ev arkadaşı oldu, kira tartışmasında kan aktı - GündemFatih'te suç makineleri ev arkadaşı oldu, kira tartışmasında kan aktıKuşak ve Yol Projesi'nde Orta Koridor'un önemi! Hakan Fidan'ın Çin ziyareti - GündemHakan Fidan'ın Çin ziyaretinin şifreleri
Sonraki Haber Yükleniyor...