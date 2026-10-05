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Süleyman Soylu'dan çok net 'fon vurgunu' mesajı: Yanlış yapan kim varsa...

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Süleyman Soylu'dan çok net 'fon vurgunu' mesajı: Yanlış yapan kim varsa...
Başlık ResmiSüleyman Soylu'dan çok net 'fon vurgunu' mesajı: Yanlış yapan kim varsa...

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, fon vurgunu ve skandala karışan isimlere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Soylu, isim vermeden yaptığı açıklamada, "Kim yanlış yaparsa, yanlış yapan odur ve dışarı çıkar" diyerek davaya zarar verilmesine tahammül edemeyeceklerini söyledi.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, fon vurgununa ve adı skandala karışan isimlere yönelik net mesajlar verdi.

Açıklamasında doğrudan isim vermeden skandala karışan kişileri eleştiren Soylu, "Biz bir davanın bir dönemdeki mensuplarıyız. İçimizde kim yanlış yaparsa, yanlış yapan odur ve dışarı çıkar. Dava milletimizin davasıdır. Kim yanlış yaparsa, kim eksik yaparsa, insandır kim hata yaparsa, kim tamah ederse bu davanın onunla bir işi yoktur. Bu davaya kimsenin zarar vermesine, hiçbir bireyin zarar vermesine tahammül edemeyiz" dedi.

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"MİLLETİMİZE YANLIŞ YAPAMAYIZ"

Davanın büyük bedeller ödenerek bugünlere geldiğini dile getiren eski İçişleri Bakanı, "Milletimize yanlış yapamayız. Millet ne emrederse biz onun sonuna kadar emrine amadeyiz. Bu kadar basittir. Bu kadar nettir" ifadelerini kullandı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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