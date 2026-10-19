Süleyman Soylu'dan dikkat çeken sözler: "Bu ülkeyi kimse çürütemez"

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Bayrampaşa'daki külliyenin temel atma töreninde yaptığı konuşmada Fransa'daki olaylardan 28 Şubat sürecine kadar birçok konuya değindi. Türkiye'nin milli ve manevi değerlerine vurgu yapan Soylu, “Bu ülkeyi kimse çürütemez” ifadelerini kullandı.

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İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Bayrampaşa Yeşil Camii ve Kur’an Kursu Külliyesi’nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada Fransa’da yaşanan olayları değerlendirdi. Batı’nın manevi değerlerden uzaklaştığını savunan Soylu, Türkiye’nin dini ve milli kimliğine vurgu yaptı.

"MANEVİYAT EKSİKLİĞİNİN YANSIMASI"

Fransa’daki olayların yalnızca maddi çıkarlar üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirten Soylu, yaşananların Batı’nın uzun yıllardır devam eden manevi sorunlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Soylu, “Fransa’da yaşananlar maddi bir kalkışma ya da yer kapma kavgası değil, Batı’nın yüzyıllardır yaşadığı maneviyat eksikliğinin ve çürümesinin yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de dini değerlerin ve milli bilincin yaşatıldığını dile getiren Soylu, çocukların beş vakit ezan okunan bir ülkede yetiştiğini belirtti. Öğrencilerin okula İstiklal Marşı ile başlayıp günü yine İstiklal Marşı ile tamamladığını söyleyen Soylu, “Çürüme Batı’ya hamledilir, bize hamledilmez. Bu ülkeyi kimse çürütemez” diye konuştu.

28 ŞUBAT DÖNEMİNE İLİŞKİN ANISINI PAYLAŞTI

Eski Türkiye ile bugünkü Türkiye arasındaki değişime de değinen Soylu, 28 Şubat sürecinin ardından yaşadığı bir anıyı anlattı. Soylu, Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu dönemi hatırlatarak, “Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanıyken 28 Şubat’ın ardından ‘Çocuğuma nerede Elif Ba’yı okutacağım’ diye düşündüğüm günleri unutmadım” dedi.

Toplumda yapılan yanlışların eleştirilmesi gerektiğini ancak bireysel hatalar üzerinden bütün toplumun yargılanmaması gerektiğini vurgulayan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Yanlışları elbette tenkit edeceğiz. Ancak bir yanlışı genele teşmil ederek bütün toplumu mahkum etmek, o yanlış kadar büyük bir tahribata, toplumun imhasına yol açar. Allah korusun.”

"AYASOFYA’NIN TOPRAKTAN YÜKSELEN YENİ BİR FİLİZİ"

İstanbul’da inşa edilen mescitlerin manevi anlamına da değinen Soylu, yeni mescitlerin Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi ile güçlü bir bağ taşıdığını ifade etti.

Soylu, “İstanbul’da atılan her mescit temeli, hakikatte Ayasofya’nın topraktan yükselen yeni bir filizidir. Çünkü Ayasofya bu toprakların, bizim topraklarımızın ana rahmidir, kıble saatidir” diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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