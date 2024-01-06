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    Sunucu Cansu Canan Özgen’in canlı yayında zor anları, stüdyodaki konukların yürekleri ağza geldi

    Sunucu Cansu Canan Özgen’in canlı yayın sırasında soluk borusuna kuruyemiş kaçtı. Zor anlar yaşayan Özgen’e stüdyoda bulunan konuklar Heimlich manevrasıyla müdahale etti.

    Sunucu Cansu Canan Özgen’in canlı yayında zor anları, stüdyodaki konukların yürekleri ağza geldi
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TV100’de yayımlanan Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade programında yürekler ağza geldi. Sunucu Özgen’in yayın sırasında soluk borusuna kuruyemiş kaçtı.

    “HEİMLİCH MANEVRASI HAYAT KURTARIYOR”

    Özgen’in art arda öksürmesinin ardından stüdyoda bulunan konuklar, Heimlich manevrasıyla müdahale etti.

    Reklam arasından sonra tekrar yayına devam eden Cansu Canan Özgen yaptığı açıklamada "Soluk boruma kuruyemiş kaçtı, Can Özçelik'e çok teşekkür ediyorum, çok doğru zamanda müdahale etti. Heimlich manevrası hayat kurtarıyor, bunu da bir kez daha görmüş olduk” şeklinde konuştu.

    HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR?

    Heimlich manevrası, boğaza yabancı bir cisim kaçtığında solunum yolunu açmak için uygulanan bir ilk yardım yöntemidir. Bu yöntem, 1974 yılında Amerikalı doktor Henry Heimlich tarafından geliştirilmiştir. Heimlich manevrası, bilinci açık olan hastalarda sırt ve karın darbelerinin birleşimi şeklinde yapılır. Böylece, yabancı cismin hava akışını engellemesi önlenir ve hastanın hayatı kurtarılır.

    HEİMLİCH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

    Heimlich manevrası yapmak için, öncelikle hastanın arkasına geçip onu ayakta tutmak gerekir. Ardından, hastanın göbeğinin hemen üstüne bir elin yumruğunu yerleştirmek ve diğer el ile yumruğu kavramak gerekir. Sonra, yumruğu hızlı ve güçlü bir şekilde hastanın göğsüne doğru çekmek gerekir. Bu işlem, yabancı cisim çıkana veya hastanın bilinci kapanana kadar tekrarlanır. Eğer hasta bilincini kaybederse, yere yatırılıp kalp masajı ve suni teneffüs yapılmalıdır.

    Sunucu Cansu Canan Özgen’in canlı yayında zor anları, stüdyodaki konukların yürekleri ağza geldi

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KuruyemişHeimlich Manevrası
    Haberler > Gündem > Sunucu Cansu Canan Özgen’in canlı yayında zor anları, stüdyodaki konukların yürekleri ağza geldi
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