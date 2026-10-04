Şüpheli araçtan ‘zula düzeneği’ çıktı! Parfüm kapağı şeklinde mıknatıs, 56 bin 200 TL, 200 dolar…

İstanbul Küçükçekmece’de uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonda durdurulan araçtan çıkanlar ‘Pes’ dedirtti.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 Ekim tarihinde Halkalı Merkez Mahallesi'nde ekipler, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü Y.T. muhafaza altına alındı.

Özel olarak bir “zula düzeneği” hazırlandığı tespit edilen araçta 215,3 gram narkotik madde, ruhsatsız tabanca, 56 bin 200 TL ve 200 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 yaşındaki Y.T. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Y.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aracı inleyen polis ise kurulan düzeneği şöyle anlattı:

Şoför ön paspas üzerinde lastiklenmiş şekilde hazır satışa hale getirilmiş beş adet uyuşturucu görülmüştür. Araçta yapılan kontrollerde kablolarının dışarıda olduğu tarafımıza görüldükten sonra aracın zula araç olarak tabir eden araçlardan olduğu tarafımıza değerlendirilmiştir. Araçta yapılan detaylı aramalarda parfüm kapağı şeklinde bir adet mıknatıs tarafımızca görülmüştür. Aracın vitesinin yanına ve arkasına baktıktan sonra araç ekranının sol kısmında da uyuşturucu maddeler tespit edilmiş, tabanca, bir miktar para bulunmuştur.