Suriye'de askeri havaalanına saldırı! Ölü ve yaralılar var

İsrail'in Suriye Humus'ta Şuayerat Askeri Havaalanı'na saldırı düzenleyerek 1 çocuğun ölümüne ve 10 kişinin yaralanmasına yol açtığı iddia edildi. Suriye Savunma Bakanlığı, saldırıda 4 Suriye askerinin yaralandığını doğruladı. Ayrıca İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir evi bombalayarak 5 kişiyi yaraladı.

İsrail 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze katliamlarıyla Orta Doğu'da savaşı yayacak boyuta getirdi. Eski Hamas lideri Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından bölgede gerilim iyice tırmandı.

Hizbullah güçleri ile misilleme saldırılarını sürdüren İsrail Lübnan'da bir evi bombaladı. Ayrıca Suriye'de bir askeri havaalanına saldırı düzenlediği iddia edildi.

SURİYE'DE ASKERİ HAVAALANI VURULDU!

İsrail'e ait savaş uçaklarının Humus'taki Şuayerat Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlediğini iddia edildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin orta kesiminde düzenlediği hava saldırısında dört askerin yaralandığını doğruladı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Saldırılarda 1 çocuğun öldüğü ve toplam 10 kişinin de yaralandığı iddia edildi.

Öte yandan olay yerinde maddi hasar meydana geldi. İsrail kanadından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İSRAİL LÜBNAN'DA 1 EVİ BOMBALADI

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail güçlerine ait insansız hava araçları Sur kentine bağlı Hanuviye beldesinde bulunan bir eve saldırı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada 5 kişinin hafif bir şekilde yaralandığı, tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldıkları ifade edildi. Ayrıca, saldırı sonucu beldedeki altyapı ve çevredeki evlerde hasar meydana geldiği aktarıldı.