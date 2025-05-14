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Suriye'de sevinç gözyaşları! Ekonomi Bakanı Türkiye'ye teşekkür ederken ağladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Suriye&#039;de sevinç gözyaşları! Ekonomi Bakanı Türkiye&#039;ye teşekkür ederken ağladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suriye Ekonomi Bakanı Nidal al-Shar, yaptırımların kaldırılması sebebiyle canlı yayında ağlayarak Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’a teşekkür etti.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar, ABD yaptırımlarının kaldırılması nedeniyle Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar’a teşekkür ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Suriye'de sevinç gözyaşları! Türkiye'ye teşekkür ederken ağladı - 1. Resim

TRUMP, SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI KALDIRACAKLARINI DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu.

Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuştu.

ABD Başkanı Trump, konuşmasında Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.

Suriye'de sevinç gözyaşları! Türkiye'ye teşekkür ederken ağladı - 2. Resim

KARARDA ERDOĞAN ETKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Dün yaptığı açıklamada kendisinin de İstanbul'daki görüşmelere katılmasının söz konusu olabileceğini söyleyen Trump, "(ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yeni Suriye Dışişleri Bakanı'yla (Esad Hasan Şeybani) bu hafta Türkiye'de görüşecek." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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