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    • Sürpriz ziyaret! Karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören hastalar sevinç yaşadı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün resmi açılışını yaptığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret etti. Sürprize sevinen hastalar, Erdoğan'la bir süre sohbet etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün resmi açılışı yapılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu.

    HASTALARLA SOHBET ETTİ

    Erdoğan, acil servisteki yatak sayılarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Hastanede tedavi gören hastaları ziyaret eden Erdoğan, hastaların sağlık durumlarıyla yakından ilgilendi. Hastalarla sohbet de eden Erdoğan, hastaneyi nasıl bulduklarını, aldıkları hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu.

    Sürpriz ziyaret! Karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören hastalar sevinç yaşadı

    TEŞEKKÜR ETTİLER

    Tedavisi serviste devam eden depremzede bir hasta, Erdoğan'a sağlık personellerinin ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın ilgisinden dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, böbrek taşı düşüren bir hastayla da yakından ilgilendi ve acil şifalar diledi. 

    Erdoğan'a ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da eşlik etti.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Cumhurbaşkanı ErdoğanHatay
    Haberler > Gündem > Sürpriz ziyaret! Karşılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören hastalar sevinç yaşadı
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