Sürücü hakimiyetini kaybetti araçlar birbirine girdi: Feci kaza anbean kamerada!

Silivri'de bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üç araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken olay anbean kameralara yansıdı.

Bugün öğlen saatlerinde Silivri, D 100 karayolu İstanbul istikameti Murat çeşme Mevkii'nde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaydederek bariyerlere çarptı. Aynı istikametteki 2 araç ise kaza yapan araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.