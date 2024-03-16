Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > Sürücü hakimiyetini kaybetti araçlar birbirine girdi: Feci kaza anbean kamerada!

Sürücü hakimiyetini kaybetti araçlar birbirine girdi: Feci kaza anbean kamerada!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaza, Silivri, İstanbul, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Silivri'de bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üç araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken olay anbean kameralara yansıdı. 

Bugün öğlen saatlerinde Silivri, D 100 karayolu İstanbul istikameti Murat çeşme Mevkii'nde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaydederek bariyerlere çarptı. Aynı istikametteki 2 araç ise kaza yapan araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üniversitede yolsuzluk soruşturmasında YÖDAK Genel Sekreterine kelepçe - Gündem800 dolar ve 'kulaklıklı' rüşvetOsmanlı'nın benzersiz geleneği 'zimem defteri' Kars'ta hayat buldu - Gündem'Zimem defteri' Kars'ta hayat bulduErdoğan, emekçiler ile iftar programında açıkladı! Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu - GündemEmekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu2 aydır İstanbul Havalimanı'nda yaşayan İranlı akademisyen Silivri'ye götürüldü - Gündemİranlı akademisyen için karar verildiAkdeniz kıyılarındaki büyük tehlike! 70 santim boyunda, ağırlığı ise 6 kilo... Dokunanı yakıyor - Gündem70 santim boyunda, ağırlığı ise 6 kilo... Dokunanı yakıyorKocaeli'de uluslararası limanda dehşet anları: Gemi, üç vinci devirdi - GündemKocaeli'de uluslararası limanda dehşet anlarıTanker ile otomobil çarpıştı! Öğretmen hayatını kaybetti - GündemTankerle çarpışan otomobil ezildi, öğretmen can verdiKocaeli'de kanlı pusu: Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti - GündemKocaeli'de kanlı pusu: Silahlı saldırıya uğrayan kadın...Canına kıymaya kalkan şahsa çocuktan dikkat çeken öğüt: ''Niye atlıyorsun, orada yanacaksın'' - GündemKüçük çocuktan çatıya çıkan gence dikkat çeken öğütMaden faciasının yaşandığı İliç’te 33. günde, kayıp işçilerden ilk iz - Gündemİliç faciasının 33. gününde kayıp işçilerden ilk iz
Sonraki Haber Yükleniyor...