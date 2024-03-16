Sürücü hakimiyetini kaybetti araçlar birbirine girdi: Feci kaza anbean kamerada!
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Silivri'de bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle üç araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 3 kişi yaralanırken olay anbean kameralara yansıdı.
Bugün öğlen saatlerinde Silivri, D 100 karayolu İstanbul istikameti Murat çeşme Mevkii'nde feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaydederek bariyerlere çarptı. Aynı istikametteki 2 araç ise kaza yapan araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAY ANI KAMERADA
Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.
Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı