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    • Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği araç, 4 kişiye çarpıp dükkana daldı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kayseri, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kayseri'de sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yoldan geçen 4 kişiye çarptıktan sonra bir dükkana girdi. Feci kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken; korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Mustafa Koç idaresindeki 38 NN 229 plakalı otomobil, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı.

    SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Yolun karşı tarafına geçmekte olan 4 kişiye çarpan otomobil, dükkana girdi. Kazada T.Ö. aracın altında kalarak sürüklenirken T.M. de çarpmanın etkisiyle dükkana girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan T.Ö. vatandaşlar tarafından çıkarılırken, sürücüyle beraber yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sürücü Mustafa Koç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Öte yandan, kontrolden çıkan otomobilin 4 kişiye çarpması, çocuğu altında sürüklemesi ve çarptığı şahsın dükkana girdiği anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.

    Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği araç, 4 kişiye çarpıp dükkana daldı

    "NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

    Dükkan sahibi Bekir Oral, “Akşam 18 gibi dükkanımızda çalışıyorduk ve müşterilerimiz vardı. O anda anlık mesele oldu. Bir gürültü çıktı, camlar içeri girdi ve mobilyalar kırıldı. Ne olduğunu anlamadık. Araba halen çalışıyordu ve gaza basılıyordu. Aracın kontağını kapattık ve öyle durdurduk. Vatandaşlar aracın altında kalan çocuğu kurtardı. Şoförü de çıkarttık. Kalp krizi geçirmiş. O da vefat etmiş. Yoldan geçen yayalara çarpıyor ve benim dükkanın içine sokuyor. Biz ne olduğunu bilemedik. Şoke olduk. Benim dükkanım 2-3 basamak yukarıda. Allah'tan kirişe çarpmış. Yoksa dükkanın içine kadar girecek. Hasar önemli değil ama keşke can kaybı olmasaydı" dedi.

    Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Mustafa Uysal da şoförün kalp krizi geçirdiğini söyleyerek aracın kolona çarpması sonucu durduğunu, kolon olmasa büyük bir faciaya neden olabileceğini söyledi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Kayseri
    Haberler > Gündem > Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği araç, 4 kişiye çarpıp dükkana daldı
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