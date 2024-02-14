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    • Taksim'de silahlı saldırı! Husumetlisine benzettiği adamı vurdu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Taksim, Beyoğlu, Silahlı Saldırı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Taksim Meydanı’nda bir şahıs kalabalığın içerisinde bir adamı silahla dizinden vurdu. Saldırı anı kameralara anbean yansırken gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Şahıs ifadesinde vurduğu adamı husumetlisine benzettiğini belirtti.

    Önceki gün saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda Cezayir uyruklu Wahid Rabah, simitçi tezgahının önünde beklemeye başladı. O esnada Rabah’ı gören Hacı A. silahına sarılarak onun üzerine doğru koşmaya başladı.

    ÜZERİNE KOŞUP ATEŞ AÇTI

    Adamına yanına gelen şahıs, önce dizine bir kaç el sonra havaya ateş açtı. Saldırı sonucu Rabah dizinden yaralanırken, Hacı A. ise meydandaki Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri tarafından silah doğrultularak etkisiz hale getirildi. Kelepçelenerek gözaltına alınan Hacı A. işlemleri için emniyete götürüldü.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Öte yandan dizinden yaralı Wahid Rabah için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, dizinden yaralı adamı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    BAŞKA BİRİNE BENZETMİŞ

    Güven timleri tarafından emniyete götürülen Hacı A. ifadesinde adamı husumetlisine benzettiğini söyledi. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Hacı A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganın kullandığı ruhsatsız tabancaya ise el konuldu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TaksimBeyoğluSilahlı Saldırı
    Haberler > Gündem > Taksim'de silahlı saldırı! Husumetlisine benzettiği adamı vurdu
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