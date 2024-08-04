Talimatlar dağdan! Terör örgütüne üniversitelerden 'üye' toplayan 17 şüpheli hakkında dava açıldı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanmasındaki 17 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianameye göre, 'Özgür Öğrenci İnisiyatifi' ve 'Demokratik Öğrenci Meclisi' isimli oluşumlar etrafında toplanan şüpheliler, KCK yürütme konseyi başkanı Duran Kalkan ve Kültür ve Sanat Komitesi üyesi "Şiyar" kod adlı Nurettin Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda üniversitelerde faaliyet gösteriyor ve terör örgütüne üye topluyorlardı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 17 şüphelinin, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmaları olan "Özgür Öğrenci İnisiyatifi" ve "Demokratik Öğrenci Meclisi" isimli yapı ve oluşumlar etrafında örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirtildi.

TALİMATLAR DURAN KALKAN VE NURETTİN DEMİRTAŞ'TAN

İddianamede, şüphelilerin, sözde kck yürütme konseyi başkanı duran kalkan ve kültür ve sanat komitesi üyesi "şiyar" kod adlı nurettin demirtaş'ın talimatları doğrultusunda oluşturulan ve kuruluşu örgütün sosyal medya hesaplarından duyurulan sözde "Demokratik Öğrenci Meclisi" adına Türkiye'de eylem yaptıkları aktarıldı.

Nurettin Demirtaş - Duran Kalkan

Şüphelilerin özellikle büyükşehirlerdeki üniversitelerde faaliyet yürüttükleri belirtilen iddianamede, terör örgütünün sözde flamalarıyla örgüt elebaşının posterlerinin açıldığı toplantılara katıldığı belirlenen şüphelilerin, terör örgütü ve örgüt elebaşı lehine sloganlar attıkları tespitine yer verildi.

ÜNİVERSİTELERDEN TERÖR ÖRGÜTÜNE 'ÜYE' TOPLUYORLARDI

İddianamede, özellikle üniversitelerde faaliyet yürüten sözde gençlik yapılanmasının, büyükşehirlerdeki üniversite öğrencilerine titizlikle yaklaştıkları, terör örgütünün ideolojisini aşıladıkları, örgütün kırsal alanına katılımların sağlanması amacıyla çalışma yaptıkları kaydedildi.

Şüphelilerin Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Diyarbakır'da örgütsel toplantı ve etkinlik düzenledikleri anlatılan iddianamede, bu etkinliklerde salona, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının asıldığı, örgüt mensuplarının yüceltildiği, "gerilla marşı" olarak bilinen sözde marş eşliğinde etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK mensupları için saygı duruşunda bulunulduğu anlatıldı.

17 ŞÜPHELİ İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, sanıklar Abdülkadir B, Aynur B, Busenur Ö, Diyar Hatip B, Evindar B, Fatma Ç, Dilan Y, Eda K, Hakkı Z, Lokman Serkan O, Feyza Helin K, Hüseyin S, Mustafa Y, Nujin Ç, Şehmus A, Ümit B. ve Zübeyde K'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

Ayrıca sanıklardan Dilan Y, Eda K, Hakkı Z, Lokman Serkan O. ve Zübeyde K'nin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.