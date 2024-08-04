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ABD'li komutan Kurilla bölgeye ayak bastı! İran, İsrail'e bu gece saldırabilir

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;li komutan Kurilla bölgeye ayak bastı! İran, İsrail&#039;e bu gece saldırabilir

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Kurilla, Heniyye suikastının ardından İran'ın olası İsrail saldırısını görüşmek üzere bölgeye geldi. Ayrıca Amerikalı ve İsrailli yetkililer, İran'ın en erken yarın İsrail'e saldırmasını beklediklerini ifade etti.

ABD'den yayın yapan Axios internet sitesinin 2 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, CENTCOM Komutanı Kurilla'nın, Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye yönelik suikastlar sonrası İran'ın İsrail'e olası misilleme saldırısını ele almak amacıyla dün gece bölgeye geldiği belirtildi.

ÜRDÜN VE İSRAİL'İ DE ZİYARET EDECEK

Haberde, Kurilla'nın Orta Doğu seyahatinin daha önceden planlanmış olduğu ancak bölgeye seyahati kapsamında yapacağı görüşmelerde İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik misilleme saldırılarına karşı aktif rol alan uluslararası ve bölgesel koalisyonu harekete geçirmeyi planladığı kaydedildi. Kurilla'nın bazı Körfez ülkeleri, Ürdün ve İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD'li komutan Kurilla bölgeye ayak bastı! İran, İsrail'e bu gece saldırabilir - 1. Resim

YARIN SALDIRI BEKLENİYOR

Ayrıca Axios'a konuşan Amerikalı ve İsrailli yetkililer, İran'ın en erken yarın İsrail'e saldırmasını beklediklerini ifade etti. İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, dün İsrail'in Heniyye'yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı "büyük kırmızı çizgiyi" aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e "kesin cevap vereceğini" söylemişti.

ART ARDA SUİKASTLAR DÜZENLENDİ

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas Hareketi, 31 Temmuz'daki suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer, olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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