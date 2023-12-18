Tam 10 ay sonra... İşte Kahramanmaraş'ın son hali

18 Aralık 2023 10:54 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 10:57

Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 11 il etkilendi, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. ‘Depremlerin üzerinden 10 ay 12 gün geçti, 12 bin 659 kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş’ta şehir merkezinin son hali drone ile görüntülendi.

ŞEHİR MERKEZİ BOŞ ARAZİYE DÖNDÜ

Şehir merkezinde binaların bir kısmı depremde yıkıldı, bir kısmı ise deprem sonrası kontrollü şekilde yıkıldı. Adeta boş bir araziye dönen şehir merkezinde inşaat çalışmaları da başladı. Birçok alanda enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken, temellerdeki enkaz kaldırma işlemlerinin devam ettiği görüldü.

Azerbaycan Mahallesi’nin kurulumuna da başlandı. Depremin büyük yıkım yaşadığı Azerbaycan Mahallesi, Hayrullah Mahallesi ve çevresine kuruluyor. 320 dönümlük bir alan üzerine kurulacak olan alanda bin 323 konut ve 799 iş yeri olmak üzere toplam 2 bin 122 bağımsız bölümün yer alacağı öğrenildi.

EBRAR SİTESİ'NİN ENKAZI TAMAMEN KALDIRILDI

Depremlerinin simgelerinden Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda enkaz kalmazken, özellikle afetin en fazla vurduğu Şazibey Mahallesi diğer bölgelerde sessizlik hakim.



Yaklaşık 20 bin iş yerinin yıkıldığı şehrin farklı bölgelerinde kurulan prefabrik ve konteyner çarşılar ticaretin devamı için faaliyetlerini sürdürüyor.,