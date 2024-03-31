Tam 19 bin 249 kişi var! İşte Türkiye'de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okul

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Mart 2024 16:42 - Güncelleme: 31 Mart 2024 16:43 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Türkiye bugün yeni yerel yöneticilerini seçmek üzere sandık başına gitti. Türkiye'de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okul ise 19 bin seçmenle İstanbul'daki Avcılar Leyla Bayram İlkokulu oldu.