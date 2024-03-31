Tam 19 bin 249 kişi var! İşte Türkiye'de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okul
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Türkiye bugün yeni yerel yöneticilerini seçmek üzere sandık başına gitti. Türkiye'de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okul ise 19 bin seçmenle İstanbul'daki Avcılar Leyla Bayram İlkokulu oldu.
Türkiye'de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okullar arasında ilk sırada yer alan Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'nda oy verme işlemi yoğun şekilde gerçekleştirildi.
19 bin 249 seçmenin kayıtlı olduğu okulda sabah erken saatlerden itibaren vatandaşlar oy vermeye başladı.
Her yıl nüfusun artmasıyla oy verecek kişi sayısının da artış göstermesi ile okuldaki yoğunluğun da arttığı kaydedildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı