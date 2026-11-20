Eski millî futbolcu Tanju Çolak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaştığı anlara ilişkin sosyal medyada yer alan görüntülerin yapay zekâyla oluşturulduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Görüntülerdeki hareketleri yapmadığını savunan Çolak, "Cumhurbaşkanımızı seviyorum, saygı duyuyorum. Yine alkışlarım, hiç sorun değil. Ama böyle bir şeyi Tanju Çolak 63 yaşında niye yapsın?" dedi.

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Eski millî futbolcu Tanju Çolak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaşmasına ilişkin görüntülerin yapay zekâyla oluşturulduğu iddiasıyla İstanbul Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

Çolak, adliye önünde yaptığı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını savunarak yaşananlara tepki gösterdi.

"YAPAY ZEKÂ NERELERE KADAR GELMİŞ"

Görüntülerin yapay zekâ kullanılarak hazırlandığını ileri süren Çolak, bu tür teknolojilerden anlamadığını belirterek şunları söyledi:

"Ben yapay zekâdan veya farklı şeylerden anlamıyorum. Çok çirkin bunlar. Yapay zekâ nerelere kadar gelmiş. Vallahi ben böyle bir şey yapmadım."

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"CUMHURBAŞKANIMIZLA KONUŞTUM AMA BU HAREKETLERİ YAPMADIM"

14 Eylül'de Samsun'da bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü doğrulayan Çolak, görüntülerde kendisine atfedilen davranışları gerçekleştirmediğini ifade etti.

Çolak, "14 Eylül'de evet, Samsun'daydım. Cumhurbaşkanımızla konuştum mu? Konuştum. Bugün de olsa konuşurum, yarın da olsa konuşurum. Seviyorsam kimseyi ilgilendirmez kardeşim, bu benim sorunum. Her türlü yanında olurum, yine alkışlarım. Ama bu kadar çirkin, bu kadar yanlış olamaz." dedi.

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"63 YAŞINDA TANJU ÇOLAK BÖYLE BİR ŞEYİ NİYE YAPSIN?"

Görüntülerin farklı içeriklerin birleştirilmesiyle oluşturulduğunu öne süren eski millî futbolcu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu içeriği bulup birleştirerek Türkiye'ye sunmak çok enteresan. Ben böyle bir şey yapmadım, böyle bir gülüş yapmadım, böyle bir alkışlama yapmadım. Orada olmadım. Evet, Cumhurbaşkanımızı seviyorum, saygı duyuyorum. Yine alkışlarım, hiç sorun değil. Ama böyle bir şeyi Tanju Çolak 63 yaşında niye yapsın? Neden yapsın?"

Çolak, görüntülerin gerçeği yansıtmadığı iddiasıyla hukuki süreci başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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