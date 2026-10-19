Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Tanju Özcan yeniden hakim karşısında! Talebine mahkemeden ret

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Rüşvet ve irtikap suçundan tutuklu bulunan, Bolu Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan yeniden hakim karşısına çıktı. Davanın üçüncü duruşmasında, fiziken katılma talebi reddedilen Özcan için 217 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaydet
|

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın 3’üncü duruşması bugün başladı. Cumhuriyet savcısının 217 yıla kadar hapis cezası talep ettiği ve karar aşamasına gelinen davada, mahkeme heyeti Özcan’ın duruşma salonunda fiziken hazır bulunma talebini reddetti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla 19 sanık hakkında açılan davada kritik sürece girildi. İlk celsesi temmuz ayında görülen ve eylül ayındaki ikinci celsesinde Tanju Özcan’ın SEGBİS bağlantısı sırasında rahatsızlanarak baygınlık geçirdiği davanın üçüncü duruşması, bugün saat 09.30’da başladı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşma, geniş katılım nedeniyle yine Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda oluşturulan özel salonda yapılıyor.

Tanju Özcan yeniden hakim karşısında! Talebine mahkemeden ret
Başlık ResmiTanju Özcan yeniden hakim karşısında! Talebine mahkemeden ret

FİZİKEN KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ, SEGBİS İLE BAĞLANDI

Ankara Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tanju Özcan, üçüncü celse öncesinde avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak duruşma salonunda bizzat hazır bulunmak istediğini belirtmişti. Talebi değerlendiren Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Özcan’ın fiziken katılma istemini reddetti. Karar doğrultusunda Tanju Özcan ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Davanın diğer tutuklu sanıkları Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal ise duruşma salonunda hazır edildi. Bugün görülen celsede Özcan ile birlikte diğer sanıklar ve taraf avukatları, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını gerçekleştiriyor.

Tanju Özcan yeniden hakim karşısında! Talebine mahkemeden ret
Başlık ResmiTanju Özcan yeniden hakim karşısında! Talebine mahkemeden ret
ÖNERİLEN HABERLER
Muhalefette
GÜNDEM

Muhalefette '80 milyon TL' krizi! Özel ve ekibi, CHP kasasından Cafer Mahiroğlu'na aktardı iddiası

MÜTALAADA 217 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Dava dosyasında yer alan iddianamede, Tanju Özcan hakkında ilk etapta 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. İkinci ve üçüncü celse arasında dosyaya esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı ise Özcan’ın "nitelikli dolandırıcılık", "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs" ve "rüşvet alma" suçlarından toplam 69 yıl 6 aydan 217 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcılık mütalaasında ayrıca, "nitelikli dolandırıcılık" suçlaması yönünden etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ve tutuklu 4 sanığın mevcut hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.