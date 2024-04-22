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Tarımın can damarında içler acısı manzara: Bazı noktalarda su tamamen bitti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tarımın can damarında içler acısı manzara: Bazı noktalarda su tamamen bitti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurak geçen kış Aydın tarımının can damarı olan Büyük Menderes Nehri'ni de vurdu. Geçtiği havzalara bereket getiren, mitolojik efsanelere de konu olan nehirde su seviyesi yaz ayları gelmeden ciddi ölçüde azaldı. Bazı mevkilerde suyun tamamen kuruduğu görüldü.

Aydın’da tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan, geçtiği havzalara bereket getiren ve geçmiş uygarlıklarda mitolojik efsanelerde de yer alan Büyük Menderes Nehri, doğduğu Afyon’a bağlı Dinar ilçesi Suçıkan mevkiinden, denize döküldüğü yer olan Söke’deki Menderes Deltası’ndan Ege Denizi’ne kadar ulaşıyor. Tarımın can damarlarından olan nehir, şimdi de yaz ayı gelmeden azalan su miktarıyla dikkat çekti.

Tarımın can damarında içler acısı manzara: Bazı noktalarda su tamamen bitti - 1. Resim

BAZI NOKTALARDA SU TAMAMEN BİTTİ

Tarihi taşköprü mevkiinde suyun tamamen bitmiş durumda olduğuna dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Büyük Menderes'in henüz yaz gelmeden sinyal vermeye başladığını söyledi. 

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Tarımın can damarında içler acısı manzara: Bazı noktalarda su tamamen bitti - 2. Resim

Çiftçilerin baharın girmesiyle birlikte havza boyunca sıralanan tarlalarına menderesten tav suyu çektiklerini belirten Sürücü şöyle devam etti:

"Menderes yatağından çekilen tav suyuyla binlerce hektar araziye su basıldı. Menderesin birçok yerinde su kalmadı ya da sulama için çekilemeyecek kadar cılız bir şekilde yer yer sular birikti. Tarımsal sulamalar başladığında zaten yetersiz doluluk oranına sahip baraj suları verilse dahi, önümüzdeki aylarda önemli su sıkıntılarının oluşacağı görülmektedir.

Tarımın can damarında içler acısı manzara: Bazı noktalarda su tamamen bitti - 3. Resim

ÇOK SAYIDA CANLI DA ZARAR GÖRECEK

Sudaki sıkıntılar sadece tarımı değil nehir ekosistemini, ulusal ve uluslararası açıdan tehlike altında çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapan Büyük Menderes Deltası’nın biyolojik çeşitliliğini de olumsuz etkileyecektir.

Tarımın can damarında içler acısı manzara: Bazı noktalarda su tamamen bitti - 4. Resim

Söke’ye bağlı Sarıkemer’de yerleşimi ikiye bölen Menderes üzerinde yer alan Tarihi Taşköprü’de neredeyse su tamamen bitmiş durumda. Bu alanda sular kuruduğundan, Tarihi Taşköprü’nün arkasında biriken tonlarca çöp, katı atıklar, ağaç kütükleri, çalı çırpı köprünün kemerlerini tıkamış olduğu ve köprüye ne kadar zarar verdiği net bir şekilde görülmektedir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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