Tatilciler yollara çıktı! Bolu ve Düzce'de bayram yoğunluğu başladı

Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler erkenden yollara çıktı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde kısmen hareketlilik yaşanıyor. İşte son durum...

Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin bir kısmı yola çıkmaya başladı.

AKICI YOĞUNLUK VAR

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareket etmesiyle "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen otoyolun Bolu kesimi Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Köroğlu rampası ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk görülüyor.

İSTANBUL YÖNÜ NORMAL

Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Düzce geçişinde de Sinirci, Turaplar, Beyköy ve Düzce gişeleri mevkilerinde Ankara yönünde hareketlilik yaşanıyor. Güzergahta görev yapan jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.

Yetkililer, ilerleyen saatlerde trafiğin daha da yoğun olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya ve Kocaeli geçişleri ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise ulaşım normal akışında seyrediyor.