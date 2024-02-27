Tavan çatlatan komşu gürültüsü adliyelik oldu

İstanbul'da komşu gürültüsü adliyelik oldu. Mimar Sahra Cansu Yıldırım, evinin tavanının çatlamasına neden olacak kadar yüksek gürültü yaptığı iddiasıyla üst kat komşusu Selen G.'yi önce site yönetimine ardından polise şikayet etti. Selen G.'nin eski eşinin kendisini tehdit ettiğini öne süren Yıldırım, şikayetine onu da dahil ederek uzaklaştırma kararı aldırdı.

İstanbul, Sarıyer'deki bir sitede gürültü tartışması mahkemelik oldu. Mahkemeye sunulan dilekçeye göre, iç mimar ve tasarımcı Sahra Cansu Yıldırım, Sarıyer'deki evinin üst katında oturan komşusu Selen G.'nin gürültü çıkarmasından rahatsızlık duyurdu. Yıldırım'ın iddiasına göre komşusunun çıkardığı gürültü evinin tavanını çatlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sahra Cansu Yıldırım, durumu site yönetimine bildirdi. Yine Yıldırım'ın iddiasına göre Selen G., rahatsızlık verici bu davranışını her geçen gün kasıtlı bir biçimde daha da arttırdı.

ESKİ EŞ DE OLAYA DAHİL OLDU

Genç kadın, durumu polise bildirerek şikâyetçi oldu. Yıldırım’ın şikâyeti üzerine Selen G. olaya eski kocası Ünal Ö.’yü de dahil etti. İddiaya göre Ünal Ö., Sahra Cansu Yıldırım’ı arayarak ağır hakaretlerde bulundu ve tehditler savurdu.

'TEHDİT ETTİLER'

Müvekkilinin oturduğu konutta tek başına yaşayan genç bir kadın olduğunu şikâyet dilekçesinde belirten Sahra Cansu Yıldırım’ın avukatı, “Ünal Ö., müvekkile karşı ağza alınmayacak küfürler savurmakta, tecavüz ile tehdit etmektedir. Müvekkilin karşı karşıya kaldığı şiddet ve şiddet tehlikesi ivedilikle ortadan kaldırılmalıdır. Müvekkil evine gitme konusunda bile tedirginlik içerisindedir” denildi.

Savcılık soruşturma başlatırken, Aile Mahkemesi de Sahra Cansu Yıldırım hakkında korunma kararı verdi. Mahkeme, Ünal Ö.’nün 2 ay süreyle Yıldırım’a yönelik şiddet tehdidi, hakaret veya aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi.