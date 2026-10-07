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TBMM Başkanvekilliğinden ayrılmıştı: Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu

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TBMM Başkanvekilliğinden ayrılmıştı: Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu
Başlık ResmiTBMM Başkanvekilliğinden ayrılmıştı: Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu

Sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden ayrılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu. Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi.

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ’ın TBMM Başkanvekilliği görevinden ayrılmasının ardından parti içerisindeki yeni görevi netleşti. Bozdağ, bundan sonraki süreçte AK Parti Genel Başkan Danışmanı olarak görev yapacak.

Yeni görevlendirme, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından duyuruldu.

TBMM Başkanvekilliğinden ayrılmıştı: Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu
Başlık ResmiTBMM Başkanvekilliğinden ayrılmıştı: Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu

SAĞLIK GEREKÇESİYLE AYRILMIŞTI

Bozdağ, devam eden tedavi süreci nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. 2023 yılından bu yana Meclis Başkanvekili olarak görev yapan Bozdağ’ın ayrılmasının ardından koltuk için yeniden seçim yapılmıştı.

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Başlık ResmiTBMM Başkanvekilliğinden ayrılmıştı: Bekir Bozdağ’ın yeni görevi belli oldu

Yapılan seçim sonucunda AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, TBMM Başkanvekili olarak görevlendirilmişti.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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