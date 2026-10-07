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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bekir Bozdağ’ın yerine Yusuf Beyazıt getirildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde milletvekilleriyle bir araya geldiği Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda, sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden ayrılan Bekir Bozdağ’ın yerine Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ın getirildiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda Meclis Başkanlık Divanı’ndaki değişikliğe ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, Bekir Bozdağ’dan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevi için AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ın isminin getirildiğini duyurdu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. Bozdağ, istifa dilekçesini 6 Ekim’de TBMM Başkanlığına sundu.

Bozdağ’ın ayrılığının ardından AK Parti kontenjanından yeni TBMM Başkanvekili için yapılacak belirleme merak konusu olmuş, Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ın ismi öne çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bekir Bozdağ’ın yerine Yusuf Beyazıt getirildi
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bekir Bozdağ’ın yerine Yusuf Beyazıt getirildi

ERDOĞAN YUSUF BEYAZIT’I AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda yeni isimle ilgili belirsizliği sona erdirdi. Bozdağ’ın yerine AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ın getirildiğini açıkladı.

TBMM’de Başkanlık Divanı için siyasi parti grupları kendi kontenjanlarına düşen isimleri aday gösteriyor liste daha sonra Genel Kurulun işaret oyuyla oylanarak seçim tamamlanıyor.

YUSUF BEYAZIT KİMDİR?

1962 Tokat Niksar doğumlu olan Yusuf Beyazıt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Daha önce Vakıflar Genel Müdürlüğü yapan Beyazıt, 2018’den bu yana AK Parti Tokat Milletvekili olarak TBMM’de görev yapıyor.

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Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
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Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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