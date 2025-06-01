TBMM'de kritik hafta! Meclis Başkanı belli olacak

TBMM Genel Kurulu bu hafta 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçecek. Adaylık için başvurular bugün sona ererken AK Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. CHP'nin adayı ise Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı'nı seçme heyecanı yaşanacak. AK Parti, mevcut TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar olurken, İyi Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı oldu.

CHP ADAYINI BELİRLEDİ

CHP'nin 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı adayı, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bayraktutan'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a sundu.

YENİ YOL PARTİSİ'NİN ADAYI DA BELLİ OLDU

Yeni Yol Partisi, 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı adayı Samsun Milletvekili Mehmet Karaman oldu. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen, Mehmet Karaman'ın aday gösterilmesine ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a teslim etti.

GİZLİ OYLA SEÇİLECEK

TBMM Başkanı gizli oyla seçilecek. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

KURTULMUŞ'UN PARTİ ZİYARETLERİ DEVAM EDECEK

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı seçimleri öncesinde siyasi partilere yönelik istişare kapsamında yarın saat 10.30'da DEM Parti Grubu'nu, saat 12.00'de İyi Parti Grubu'nu, saat 13.00'te Yeni Yol Partisi TBMM Grubu'nu ve saat 15.00'te HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret edecek.