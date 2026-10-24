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TDT’nin 13. zirvesi Ankara’da yapılacak: Türk dünyasında ortaklık derinleşiyor

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TDT’nin 13. zirvesi Ankara’da yapılacak: Türk dünyasında ortaklık derinleşiyor
Başlık ResmiTDT’nin 13. zirvesi Ankara’da yapılacak: Türk dünyasında ortaklık derinleşiyor

Türkiye’nin Türk Devletleri Teşkilatının dönem başkanlığını devralacağı zirvede, TÜRKPOL’ün temelleri atılacak, çipli kimlikle seyahat ve Orta Koridor gibi stratejik adımlar masaya yatırılacak.

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Emrah Özcan
EMRAH ÖZCAN

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 13’üncü Zirvesi, 29-30 Ekim tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde, Ankara’da gerçekleştirilecek. İki günlük diplomasi trafiğinde, dönem başkanlığı Azerbaycan’dan Türkiye’ye, genel sekreterlik ise Kırgızistan’dan Özbekistan’a geçecek.

29 Ekim’de Dışişleri Bakanları Konseyi 13. Toplantısı düzenlenecek, liderler düzeyindeki zirve oturumu ise 30 Ekim’de yapılacak. Ankara Zirvesi’ne teşkilatın beş tam üyesi olan Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın yanı sıra gözlemci statüsündeki Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üst düzey temsilcileri katılacak.

Ortak güvenlik adımlarının masaya yatırılmasının beklendiği toplantıda, liderlerin masasında birçok konu başlığı bulunuyor. Kamuoyunda “TÜRKPOL” adıyla anılan Türk Devletleri Kolluk İş Birliği Ajansının temelleri bu zirvede atılacak. Üye ülke vatandaşlarının çipli kimlik kartlarıyla seyahat edebilmesi ve havalimanlarında ortak pasaport kontrol noktalarının hayata geçirilmesi gibi entegrasyonu kolaylaştırıcı adımlar da güvenlik gündeminin önemli unsurları arasında yerini alacak.

ORTA KORİDOR MASADA

Türk Yatırım Fonu’nun işlerliğinin artırılması ve üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin büyütülmesi, Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridoru’nun taşıma kapasitesinin ve işlevselliğinin geliştirilmesi, yapay zekâ projeleri ve ortak dijital altyapı çalışmalarının hızlandırılması, 2027-2031 Strateji Belgesi’nin nihai haline getirilmesi ve TDT’nin BM Genel Kurulu’nda gözlemci statüsü kazanma hedefinin takibi de önemli başlıklar arasında.

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