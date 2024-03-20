Tehdit de var rüşvet de: 2 milyon vermezsen yatırımların durur!

CHP’de para sayma görüntüleriyle deşifre olan ‘akçeli işler’de rüşvet, tehdit, vergi kaçırma, görevi suistimal gibi çok sayıda suç işlenmiş. CHP’liler ‘yatırımlarını durdururuz’ diyerek bir müteahhitten baskıyla 2 milyon lira almış. İBB’nin ihale verdiği kişiden de 1 milyon istenmiş.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. CHP’nin satın aldığı binanın eski sahibi Ali Rıza Braka’nın avukatı Gökhan Taşkapan’ın savcılıkta kendi rızasıyla “beyan sahibi” sıfatıyla verdiği ifadesine ulaşıldı. Görüşmelerde son fiyat olarak CHP’ye 43 milyon lira bildirildiğini, ancak 41 milyon liraya anlaşıldığını ifade eden Taşkapan, aradaki 2 milyon lira farkın nasıl ortaya çıktığıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

CHP tarafı taşınmazları satın alırken Gül İnşaat sahibi Metin Gül’ün binanın alınmasına 2 milyon lira yardım etmesini istedi, Gül bana, kendisinin Büyükçekmece ve Sarıyer’de çok fazla yatırımı olduğunu, CHP’den Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve dosyada ismi bulunan Fatih Keleş’in arada bulunan 2 milyon lirayı kendisinden istediklerini, bu parayı vermezse bu kişilerin yatırımlarını durduracaklarını söylediklerini, Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu’na yakın olması nedeniyle bu durumdan korktuğunu ve mecburen parayı ödemek zorunda olduğunu söyledi. Bu sebeple bize, ‘Bu 2 milyon liranın 1 milyon lirası sizden olsun, geri kalan 1 milyon lirayı da ben ayrıca size elden vereceğim.’ dedi. 11 Aralık 2019’da tapu devrinin yapıldığı gün çalışanı aracılığıyla elden teslim etti. Biz de kendisi zor durumda kalmasın diye bedeli 41 milyon lira olarak güncelledik.’

PARAYI ÜÇ SAATTE TAŞIDILAR

Avukat Taşkapan, satın alma sürecini CHP eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun başlattığını ancak devamında kendisine el çektirildiğini düşündüğünü, süreci İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın yürüttüğünü söyledi.

CHP’li yöneticilerin ısrarı sonucu ödemenin kendi ofisinde yapıldığını ifade eden Taşkapan “Ofise çeşitli yerlerden farklı miktarlarda yaklaşık üç saat boyunca para getirilmiştir. En son bilirkişi raporunda da Tuncay Yılmaz’ın elinde bulunan avro ve dolarlar kendisi tarafından bizzat getirilmiştir. Orada sayılan dolar ve avrolar liraya çevrilerek hesaplanmış ve toplamda 15 milyon 510 bin lira olarak satıcı Ali Rıza Braka’ya elden teslim edilmiştir” dedi. Paraların elden teslim edildiğini, bu sırada bir kişinin daha içinde 1 milyon lira olan çantayla geldiğini anlatan Taşkapan, söz konusu kişinin, bu paranın İstanbul Büyükşehir Belediyesinden geldiğini ve parayı ihaleyi verecekleri kişinin ayarladığını aktardığını beyan etti. Taşkapan, paraların teslimine ilişkin Keleş’in not aldığını, bütün notların ise en son Yılmaz’a teslim edildiğini kaydetti.